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Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ - РИА Новости, 26.08.2022
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Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20220826/shoubiz-1812268101.html
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ - РИА Новости, 26.08.2022
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ
В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.
2022-08-26T14:00
2022-08-26T14:00
роман о шоубизе
шоу-бизнес
подкаст
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Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ
В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.
audio/mpeg
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ
В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Какие изменения произошли в развлекательных программах ТВ.2. Где и с кем проводит свое время Алла Пугачева.3. Есть ли элитная недвижимость у певца SHAMAN.4. Почему Иван Телегин хочет забрать квартиру и деньги у экс-жены Пелагеи.5. Сколько Дженнифер Лопес заплатила за эксклюзивные свадебные платья.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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шоу-бизнес, подкаст, аудио
Роман о шоубизе, Шоу-бизнес, Подкаст
14:00 26.08.2022
 

Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ

Роман о шоубизе
Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ
14:00
Читать ria.ru в
В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:
1. Какие изменения произошли в развлекательных программах ТВ.
2. Где и с кем проводит свое время Алла Пугачева.
3. Есть ли элитная недвижимость у певца SHAMAN.
4. Почему Иван Телегин хочет забрать квартиру и деньги у экс-жены Пелагеи.
5. Сколько Дженнифер Лопес заплатила за эксклюзивные свадебные платья.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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