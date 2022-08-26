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Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ

Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ - РИА Новости, 26.08.2022

Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ

В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube.

2022-08-26T14:00

2022-08-26T14:00

2022-08-26T14:00

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Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube. audio/mpeg

Возвращение Пугачевой в Россию и перестановки на ТВ В эфиры российского ТВ возвращаются развлекательные программы, но с изменениями. Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября. Иван Телегин не согласен с решением суда о разделе имущества с Пелагеей, а гимн России возглавил топ-тренды YouTube. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Какие изменения произошли в развлекательных программах ТВ.2. Где и с кем проводит свое время Алла Пугачева.3. Есть ли элитная недвижимость у певца SHAMAN.4. Почему Иван Телегин хочет забрать квартиру и деньги у экс-жены Пелагеи.5. Сколько Дженнифер Лопес заплатила за эксклюзивные свадебные платья.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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