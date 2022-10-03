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Меладзе и Ургант выступили на концерте в Узбекистане - РИА Новости, 03.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221003/urgant-1821125538.html
Меладзе и Ургант выступили на концерте в Узбекистане
Меладзе и Ургант выступили на концерте в Узбекистане - РИА Новости, 03.10.2022
Меладзе и Ургант выступили на концерте в Узбекистане
Валерий Меладзе выступил в столице Узбекистана Ташкенте. Концерты прошли 1 и 2 октября, стало известно СМИ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:56
2022-10-03T12:56
шоубиз
иван ургант
валерий меладзе
знаменитости
ташкент
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Валерий Меладзе выступил в столице Узбекистана Ташкенте. Концерты прошли 1 и 2 октября, стало известно СМИ. Ведущим вечера стал Иван Ургант. Мероприятие было в "закрытом доступе". Самый дешевый билет, по данным журналистов, обошелся гостям в 1367 рублей, самый дорогой стоил 10041 рубль. В мае Меладзе заявил, что решил уйти из шоу-бизнеса и заняться очисткой воды. Он утверждал, что его кандидатская диссертация была на эту тему. Но в августе он пел на смотре "Фестик" в Москве. В марте появились слухи, что Ургант уехал из России. Ведущий утверждал, что он отправился в отпуск. В конце апреля ведущий появился в одном из московских ресторанов.
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иван ургант, валерий меладзе, знаменитости, ташкент
Шоубиз, Иван Ургант, Валерий Меладзе, Знаменитости, Ташкент
12:56 03.10.2022
 
Меладзе и Ургант выступили на концерте в Узбекистане

Валерий Меладзе и Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПевец Валерий Меладзе и телеведущий Иван Ургант
Певец Валерий Меладзе и телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Валерий Меладзе выступил в столице Узбекистана Ташкенте. Концерты прошли 1 и 2 октября, стало известно СМИ.
Ведущим вечера стал Иван Ургант.
Мероприятие было в "закрытом доступе". Самый дешевый билет, по данным журналистов, обошелся гостям в 1367 рублей, самый дорогой стоил 10041 рубль.
В мае Меладзе заявил, что решил уйти из шоу-бизнеса и заняться очисткой воды. Он утверждал, что его кандидатская диссертация была на эту тему. Но в августе он пел на смотре "Фестик" в Москве.
В марте появились слухи, что Ургант уехал из России. Ведущий утверждал, что он отправился в отпуск. В конце апреля ведущий появился в одном из московских ресторанов.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 11:15Шоубиз
Ургант анонсировал концерт в Москве
 
ШоубизИван УргантВалерий МеладзеЗнаменитостиТашкент
 
 
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