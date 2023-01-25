В Красноярске отменили концерт Меладзе
В Красноярске отменили перенесенный на второе мая концерт Меладзе
КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости. В Красноярске отменили концерт Валерия Меладзе. Он должен был состояться второго мая в концертном зале "Гранд Холл".
"Пришло сообщение, что Меладзе отменен", – сообщила представительница организации "Красбилет" РИА Новости.
Мероприятие артиста появилось на сайте оператора в графе "Отмены". Также были закрыты продажи билетов на "Афиша.ру" и "Яндекс.Афиша".
© КрасБилетСкриншот страницы сайта КрасБилет
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Скриншот страницы сайта КрасБилет
© КрасБилет
© КрасБилетСкриншот страницы сайта Яндекс Афиша
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Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
© КрасБилет
© КрасБилетСкриншот страницы сайта Афиша.ру
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Скриншот страницы сайта Афиша.ру
© КрасБилет
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Скриншот страницы сайта КрасБилет
© КрасБилет
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Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
© КрасБилет
3 из 3
Скриншот страницы сайта Афиша.ру
© КрасБилет
Меладзе планировал весной отправиться в Сибирь в рамках гастрольного тура. Однако все мероприятия были отменены. Кроме того, на сайте музыканта нет информации о выступлениях в России.
После начала СВО певец осудил ее. В прошлом году появились слухи, что артист покинул страну. Однако он опроверг их.
Позже исполнитель заявил, что приостанавливает своею музыкальную карьеру. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды.
В конце прошлого года отменились два концерта исполнителя в Новосибирске. Затем в Барнауле приостановили продажу билетов на мероприятие певца.
В начале января Меладзе произнес лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и российского гражданства. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти к одной из сторон и мечтает о примирении между братскими народами.
Ранее в Иркутске отменили концерт музыканта. Мероприятие должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд".