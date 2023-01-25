https://ria.ru/20230125/meladze-1847278369.html

В Красноярске отменили концерт Меладзе

В Красноярске отменили концерт Меладзе - РИА Новости, 25.01.2023

В Красноярске отменили концерт Меладзе

В Красноярске отменили концерт Валерия Меладзе. Он должен был состояться второго мая в концертном зале "Гранд Холл". РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:01

2023-01-25T12:01

2023-01-25T12:01

шоубиз

валерий меладзе

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости. В Красноярске отменили концерт Валерия Меладзе. Он должен был состояться второго мая в концертном зале "Гранд Холл". Мероприятие артиста появилось на сайте оператора в графе "Отмены". Также были закрыты продажи билетов на "Афиша.ру" и "Яндекс.Афиша". Меладзе планировал весной отправиться в Сибирь в рамках гастрольного тура. Однако все мероприятия были отменены. Кроме того, на сайте музыканта нет информации о выступлениях в России. После начала СВО певец осудил ее. В прошлом году появились слухи, что артист покинул страну. Однако он опроверг их. Позже исполнитель заявил, что приостанавливает своею музыкальную карьеру. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды. Тем не менее Меладзе продолжил выступать на мероприятиях в России. Летом прошлого года он отметился на фестивале "Фестик". Осенью артист выступил на частной вечеринке. В конце прошлого года отменились два концерта исполнителя в Новосибирске. Затем в Барнауле приостановили продажу билетов на мероприятие певца. В начале января Меладзе произнес лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и российского гражданства. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти к одной из сторон и мечтает о примирении между братскими народами. Ранее в Иркутске отменили концерт музыканта. Мероприятие должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд".

https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, красноярск