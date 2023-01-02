Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий

"Его поведение (Меладзе. — Прим. ред.) достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо", — написал Миронов в своем Telegram-канале.