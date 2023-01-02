19:08 02.01.2023 (обновлено: 23:56 02.01.2023)
Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий
Лидер СРЗП Миронов призвал лишить певца Валерия Меладзе всех званий
Валерий Меладзе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий.
"Его поведение (Меладзе. — Прим. ред.) достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. "Потом, правда, добавил, что он "вне политики". Но проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки — разве это "вне политики"?" — задался вопросом парламентарий.
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