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Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий - РИА Новости, 02.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230102/meladze-1842865673.html
Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий
Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий - РИА Новости, 02.01.2023
Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T19:08
2023-01-02T23:56
шоубиз
валерий меладзе
сергей миронов
украина
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. "Потом, правда, добавил, что он "вне политики". Но проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки — разве это "вне политики"?" — задался вопросом парламентарий.
https://ria.ru/20220904/gruziya-1814327481.html
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валерий меладзе, сергей миронов, украина
Шоубиз, Валерий Меладзе, Сергей Миронов, Украина
19:08 02.01.2023 (обновлено: 23:56 02.01.2023)
 
Миронов предложил лишить Валерия Меладзе всех имеющихся званий

Лидер СРЗП Миронов призвал лишить певца Валерия Меладзе всех званий

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Валерий Меладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий.

"Его поведение (Меладзе. — Прим. ред.) достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. "Потом, правда, добавил, что он "вне политики". Но проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки — разве это "вне политики"?" — задался вопросом парламентарий.
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