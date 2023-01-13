В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе 29 апреля
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должно было состояться в "Титов-Арена" 29 апреля.
Например, оператор "Кассы.ру" перестал продавать билеты на выступление артиста. Однако их можно приобрести на "Яндекс. Афише" и "Афиша. ру" . Тем не менее на сайте площадки в Барнауле нет никакой информации о выступлении певца.
© Афиша.руПродажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
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Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
© Афиша.ру
© Яндекс.АфишаПродажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
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Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
© Яндекс.Афиша
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Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
© Афиша.ру
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Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
© Яндекс.Афиша
При этом билеты на концерты музыканта в Красноярске 2 мая и Иркутске 4 мая все еще в продаже.
© КрасбилетСкриншот страницы сайта Красбилет
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Скриншот страницы сайта Красбилет
© Красбилет
© АфишаСкриншот страницы сайта Афиша
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Скриншот страницы сайта Афиша
© Афиша
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Скриншот страницы сайта Красбилет
© Красбилет
2 из 2
Скриншот страницы сайта Афиша
© Афиша
На сайте Меладзе в графе "Туры" есть только расписание на март: российских регионов нет, но значатся города Израиля и кипрский Лимассол.
После начала СВО Меладзе осудил ее. Весной прошлого года появились слухи о переезде певца за границу. Однако позже он опроверг их.
Помимо этого, артист заявил о приостановлении музыкальной карьеры. По словам музыканта, он планировал заняться бизнесом по очистке воды.
В середине декабря отменили два концерта Меладзе в Новосибирске. Представители площадки сообщили, что расторгли договор с организатором в начале месяца.
Накануне Меладзе произнес лозунг киевских националистов на мероприятии в Дубае. После скандального высказывания исполнителя, депутаты предложили лишить его званий и российского гражданства.
В ответ музыкант сообщил, что не испытывает ненависти в чей-то адрес. Кроме того, по словам артиста, он был готов "отдать все силы" ради примирения сторон.
Ранее исполнитель выступил в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом Константином Меладзе.