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В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе - РИА Новости, 13.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230113/meladze-1844588665.html
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе - РИА Новости, 13.01.2023
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должно было состояться в "Титов-Арена" 29 апреля. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:56
2023-01-13T13:56
шоубиз
валерий меладзе
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должно было состояться в "Титов-Арена" 29 апреля. Например, оператор "Кассы.ру" перестал продавать билеты на выступление артиста. Однако их можно приобрести на "Яндекс. Афише" и "Афиша. ру" . Тем не менее на сайте площадки в Барнауле нет никакой информации о выступлении певца. При этом билеты на концерты музыканта в Красноярске 2 мая и Иркутске 4 мая все еще в продаже. На сайте Меладзе в графе "Туры" есть только расписание на март: российских регионов нет, но значатся города Израиля и кипрский Лимассол. После начала СВО Меладзе осудил ее. Весной прошлого года появились слухи о переезде певца за границу. Однако позже он опроверг их. Помимо этого, артист заявил о приостановлении музыкальной карьеры. По словам музыканта, он планировал заняться бизнесом по очистке воды. Тем не менее исполнитель продолжил давать концерты в России. Прошлым летом он выступил на фестивале "Фестик". Спустя несколько месяцев певца заметили на частном мероприятии.В середине декабря отменили два концерта Меладзе в Новосибирске. Представители площадки сообщили, что расторгли договор с организатором в начале месяца. Накануне Меладзе произнес лозунг киевских националистов на мероприятии в Дубае. После скандального высказывания исполнителя, депутаты предложили лишить его званий и российского гражданства.В ответ музыкант сообщил, что не испытывает ненависти в чей-то адрес. Кроме того, по словам артиста, он был готов "отдать все силы" ради примирения сторон. Ранее исполнитель выступил в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом Константином Меладзе.
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Александра Липатова
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60
валерий меладзе, барнаул
Шоубиз, Валерий Меладзе, Барнаул
13:56 13.01.2023
 
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе 29 апреля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должно было состояться в "Титов-Арена" 29 апреля.
Например, оператор "Кассы.ру" перестал продавать билеты на выступление артиста. Однако их можно приобрести на "Яндекс. Афише" и "Афиша. ру" . Тем не менее на сайте площадки в Барнауле нет никакой информации о выступлении певца.
© Афиша.руПродажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
1 из 2
Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
© Афиша.ру
© Яндекс.АфишаПродажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
2 из 2
Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
© Яндекс.Афиша
1 из 2
Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Афиша.ру
© Афиша.ру
2 из 2
Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе в Барнауле на Яндекс.Афише
© Яндекс.Афиша
При этом билеты на концерты музыканта в Красноярске 2 мая и Иркутске 4 мая все еще в продаже.
© КрасбилетСкриншот страницы сайта Красбилет
Скриншот страницы сайта Красбилет
1 из 2
Скриншот страницы сайта Красбилет
© Красбилет
© АфишаСкриншот страницы сайта Афиша
Скриншот страницы сайта Афиша
2 из 2
Скриншот страницы сайта Афиша
© Афиша
1 из 2
Скриншот страницы сайта Красбилет
© Красбилет
2 из 2
Скриншот страницы сайта Афиша
© Афиша
На сайте Меладзе в графе "Туры" есть только расписание на март: российских регионов нет, но значатся города Израиля и кипрский Лимассол.
После начала СВО Меладзе осудил ее. Весной прошлого года появились слухи о переезде певца за границу. Однако позже он опроверг их.
Помимо этого, артист заявил о приостановлении музыкальной карьеры. По словам музыканта, он планировал заняться бизнесом по очистке воды.
Тем не менее исполнитель продолжил давать концерты в России. Прошлым летом он выступил на фестивале "Фестик". Спустя несколько месяцев певца заметили на частном мероприятии.
В середине декабря отменили два концерта Меладзе в Новосибирске. Представители площадки сообщили, что расторгли договор с организатором в начале месяца.
Накануне Меладзе произнес лозунг киевских националистов на мероприятии в Дубае. После скандального высказывания исполнителя, депутаты предложили лишить его званий и российского гражданства.
В ответ музыкант сообщил, что не испытывает ненависти в чей-то адрес. Кроме того, по словам артиста, он был готов "отдать все силы" ради примирения сторон.
Ранее исполнитель выступил в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом Константином Меладзе.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 23:49Шоубиз
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе
 
ШоубизВалерий МеладзеБарнаул
 
 
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