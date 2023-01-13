https://ria.ru/20230113/meladze-1844588665.html

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе - РИА Новости, 13.01.2023

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Меладзе

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должно было состояться в "Титов-Арена" 29 апреля. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:56

2023-01-13T13:56

2023-01-13T13:56

шоубиз

валерий меладзе

барнаул

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должно было состояться в "Титов-Арена" 29 апреля. Например, оператор "Кассы.ру" перестал продавать билеты на выступление артиста. Однако их можно приобрести на "Яндекс. Афише" и "Афиша. ру" . Тем не менее на сайте площадки в Барнауле нет никакой информации о выступлении певца. При этом билеты на концерты музыканта в Красноярске 2 мая и Иркутске 4 мая все еще в продаже. На сайте Меладзе в графе "Туры" есть только расписание на март: российских регионов нет, но значатся города Израиля и кипрский Лимассол. После начала СВО Меладзе осудил ее. Весной прошлого года появились слухи о переезде певца за границу. Однако позже он опроверг их. Помимо этого, артист заявил о приостановлении музыкальной карьеры. По словам музыканта, он планировал заняться бизнесом по очистке воды. Тем не менее исполнитель продолжил давать концерты в России. Прошлым летом он выступил на фестивале "Фестик". Спустя несколько месяцев певца заметили на частном мероприятии.В середине декабря отменили два концерта Меладзе в Новосибирске. Представители площадки сообщили, что расторгли договор с организатором в начале месяца. Накануне Меладзе произнес лозунг киевских националистов на мероприятии в Дубае. После скандального высказывания исполнителя, депутаты предложили лишить его званий и российского гражданства.В ответ музыкант сообщил, что не испытывает ненависти в чей-то адрес. Кроме того, по словам артиста, он был готов "отдать все силы" ради примирения сторон. Ранее исполнитель выступил в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом Константином Меладзе.

https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, барнаул