Рейтинг@Mail.ru
Братья Меладзе выступили в Германии - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221227/meladze-1841586512.html
Братья Меладзе выступили в Германии
Братья Меладзе выступили в Германии - РИА Новости, 27.12.2022
Братья Меладзе выступили в Германии
Константин и Валерий Меладзе выступили в Германии. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:13
2022-12-27T11:13
шоубиз
константин меладзе
валерий меладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841574260_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_89ea06f9406aa6c5ad82f8fd18abc6fc.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Константин и Валерий Меладзе выступили в Германии.Накануне в Сети появилось видео с концерта певца в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом. Кадры опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова. После начала СВО Константин Меладзе уехал за границу. По информации СМИ, он обосновался в Италии. Валерий осудил действия российских властей на Украине. В мае певец опроверг слухи о переезде за границу. Позже исполнитель заявил о приостановлении музыкальной карьеры в своем Telegram-канале. Он планировал заняться очисткой воды. Тем не менее музыкант продолжил зарабатывать на своем творчестве в России. Летом он отметился на фестивале "Фестик". В ноябре артист выступил на частном мероприятии. Накануне в Новосибирске отменили два концерта певца. Они должны были состояться в апреле 2023 года. Ранее музыкант выступил на закрытом мероприятии в Ташкенте. Ведущим вечера был Иван Ургант.
https://ria.ru/20220808/kushanashvili-1808072411.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841574260_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4c896bb97d9add3a82b81a7dde79e72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин меладзе, валерий меладзе
Шоубиз, Константин Меладзе, Валерий Меладзе
11:13 27.12.2022
 
Братья Меладзе выступили в Германии

Константин и Валерий Меладзе выступили на сцене в Берлине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКомпозитор Константин Меладзе и певец Валерий Меладзе
Композитор Константин Меладзе и певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Константин и Валерий Меладзе выступили в Германии.
Накануне в Сети появилось видео с концерта певца в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом. Кадры опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова.
Константин и Валерий Меладзе на концерте в Берлине. Скриншот публикации в социальной сети
Константин и Валерий Меладзе на концерте в Берлине. Скриншот публикации в социальной сети
Константин и Валерий Меладзе на концерте в Берлине. Скриншот публикации в социальной сети
"И конечно же бывает вот так!" – подписала ролик исполнительница.
После начала СВО Константин Меладзе уехал за границу. По информации СМИ, он обосновался в Италии.
Валерий осудил действия российских властей на Украине. В мае певец опроверг слухи о переезде за границу.
Позже исполнитель заявил о приостановлении музыкальной карьеры в своем Telegram-канале. Он планировал заняться очисткой воды.
Тем не менее музыкант продолжил зарабатывать на своем творчестве в России. Летом он отметился на фестивале "Фестик". В ноябре артист выступил на частном мероприятии.
Накануне в Новосибирске отменили два концерта певца. Они должны были состояться в апреле 2023 года.
Ранее музыкант выступил на закрытом мероприятии в Ташкенте. Ведущим вечера был Иван Ургант.
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:37Шоубиз
"У него семья": Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
 
ШоубизКонстантин МеладзеВалерий Меладзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала