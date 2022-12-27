Братья Меладзе выступили в Германии
Константин и Валерий Меладзе выступили на сцене в Берлине
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКомпозитор Константин Меладзе и певец Валерий Меладзе
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Константин и Валерий Меладзе выступили в Германии.
Накануне в Сети появилось видео с концерта певца в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом. Кадры опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова.
Константин и Валерий Меладзе на концерте в Берлине. Скриншот публикации в социальной сети
Константин и Валерий Меладзе на концерте в Берлине. Скриншот публикации в социальной сети
"И конечно же бывает вот так!" – подписала ролик исполнительница.
После начала СВО Константин Меладзе уехал за границу. По информации СМИ, он обосновался в Италии.
Валерий осудил действия российских властей на Украине. В мае певец опроверг слухи о переезде за границу.
Позже исполнитель заявил о приостановлении музыкальной карьеры в своем Telegram-канале. Он планировал заняться очисткой воды.
Накануне в Новосибирске отменили два концерта певца. Они должны были состояться в апреле 2023 года.
Ранее музыкант выступил на закрытом мероприятии в Ташкенте. Ведущим вечера был Иван Ургант.
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