https://ria.ru/20221227/meladze-1841586512.html

Братья Меладзе выступили в Германии

Братья Меладзе выступили в Германии - РИА Новости, 27.12.2022

Братья Меладзе выступили в Германии

Константин и Валерий Меладзе выступили в Германии. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:13

2022-12-27T11:13

2022-12-27T11:13

шоубиз

константин меладзе

валерий меладзе

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Константин и Валерий Меладзе выступили в Германии.Накануне в Сети появилось видео с концерта певца в Берлине. Он вышел на сцену вместе с братом. Кадры опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова. После начала СВО Константин Меладзе уехал за границу. По информации СМИ, он обосновался в Италии. Валерий осудил действия российских властей на Украине. В мае певец опроверг слухи о переезде за границу. Позже исполнитель заявил о приостановлении музыкальной карьеры в своем Telegram-канале. Он планировал заняться очисткой воды. Тем не менее музыкант продолжил зарабатывать на своем творчестве в России. Летом он отметился на фестивале "Фестик". В ноябре артист выступил на частном мероприятии. Накануне в Новосибирске отменили два концерта певца. Они должны были состояться в апреле 2023 года. Ранее музыкант выступил на закрытом мероприятии в Ташкенте. Ведущим вечера был Иван Ургант.

https://ria.ru/20220808/kushanashvili-1808072411.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

константин меладзе, валерий меладзе