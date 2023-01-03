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Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов - РИА Новости, 03.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html
Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов
Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов - РИА Новости, 03.01.2023
Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе в Дубае, на котором он произнес лозунг украинских националистов во время общения с... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T18:25
2023-01-03T20:07
шоубиз
общество
валерий меладзе
россия
совет федерации рф
сергей миронов
елена афанасьева
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе в Дубае, на котором он произнес лозунг украинских националистов во время общения с поклонниками.Артист также выразил надежду, что между двумя близкими народами установится согласие и прекратится антагонизм."Ради этого я готов отдать все силы", — заверил Меладзе.Ранее лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца всех имеющихся у него званий за поддержание украинского националистического лозунга. Член Совета Федерации Елена Афанасьева, в свою очередь, предложила отобрать у певца гражданство России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230103/meladze-1842944686.html
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общество, валерий меладзе, россия, совет федерации рф, сергей миронов, елена афанасьева
Шоубиз, Общество, Валерий Меладзе, Россия, Совет Федерации РФ, Сергей Миронов, Елена Афанасьева
18:25 03.01.2023 (обновлено: 20:07 03.01.2023)
 
Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов

Меладзе объяснил инцидент с украинским националистическим лозунгом на корпоративе в Дубае

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе в Дубае, на котором он произнес лозунг украинских националистов во время общения с поклонниками.
"Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить", — написал он в своем Telegram-канале.
Артист также выразил надежду, что между двумя близкими народами установится согласие и прекратится антагонизм.
"Ради этого я готов отдать все силы", — заверил Меладзе.
Ранее лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца всех имеющихся у него званий за поддержание украинского националистического лозунга. Член Совета Федерации Елена Афанасьева, в свою очередь, предложила отобрать у певца гражданство России.
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:58В России
В РФ призвали признать Меладзе иноагентом и запретить ему работать в России
 
ШоубизОбществоВалерий МеладзеРоссияСовет Федерации РФСергей МироновЕлена Афанасьева
 
 
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