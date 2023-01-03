https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html

Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов

Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов - РИА Новости, 03.01.2023

Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе в Дубае, на котором он произнес лозунг украинских националистов во время общения с... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T18:25

2023-01-03T18:25

2023-01-03T20:07

шоубиз

общество

валерий меладзе

россия

совет федерации рф

сергей миронов

елена афанасьева

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе в Дубае, на котором он произнес лозунг украинских националистов во время общения с поклонниками.Артист также выразил надежду, что между двумя близкими народами установится согласие и прекратится антагонизм."Ради этого я готов отдать все силы", — заверил Меладзе.Ранее лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца всех имеющихся у него званий за поддержание украинского националистического лозунга. Член Совета Федерации Елена Афанасьева, в свою очередь, предложила отобрать у певца гражданство России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230103/meladze-1842944686.html

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общество, валерий меладзе, россия, совет федерации рф, сергей миронов, елена афанасьева