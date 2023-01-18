https://ria.ru/20230118/meladze-1845801064.html

В Иркутске отменили концерт Меладзе

В Иркутске отменили концерт Меладзе - РИА Новости, 18.01.2023

В Иркутске отменили концерт Меладзе

В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд". РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:57

2023-01-18T20:57

2023-01-18T20:57

шоубиз

валерий меладзе

иркутск

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд". Накануне оператор "Кассы.ру" выложил информацию об отмене мероприятия. Также были закрыты продажи билетов на сайте "Яндекс.Афиша". Тем не менее их можно приобрести на "Сибкасса" и "Афиша.ру". При этом продажа билетов на концерт певца в Красноярске второго мая все еще открыта. Однако на личном сайте исполнителя нет никакой информации о мероприятиях в России. В графе "Туры" указаны концерты в Израиле и на Кипре. Они состоятся в марте.После начала СВО Меладзе осудил действия российских властей по отношению к Украине. Весной в Сети появились слухи об эмиграции артиста. Однако он назвал их "фейком". Кроме того, исполнитель заявил о смене профессии. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды вместо музыки. Тем не менее певец продолжил выступать в России. В августе прошлого года артист вышел на сцену фестиваля "Фестик". Спустя три месяца он отметился на частной вечеринке.Зимой прошлого года отменились два концерта Меладзе в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца в начале декабря. Накануне исполнитель произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить Меладзе всех званий и гражданства. Позже артист прокомментировал свой поступок. Он заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и готов поучаствовать в примирении сторон. Ранее в Барнауле приостановили продажу билетов на мероприятие музыканта. Оно должно было состояться 29 апреля.

https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, иркутск