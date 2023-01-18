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В Иркутске отменили концерт Меладзе - РИА Новости, 18.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230118/meladze-1845801064.html
В Иркутске отменили концерт Меладзе
В Иркутске отменили концерт Меладзе - РИА Новости, 18.01.2023
В Иркутске отменили концерт Меладзе
В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:57
2023-01-18T20:57
шоубиз
валерий меладзе
иркутск
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд". Накануне оператор "Кассы.ру" выложил информацию об отмене мероприятия. Также были закрыты продажи билетов на сайте "Яндекс.Афиша". Тем не менее их можно приобрести на "Сибкасса" и "Афиша.ру". При этом продажа билетов на концерт певца в Красноярске второго мая все еще открыта. Однако на личном сайте исполнителя нет никакой информации о мероприятиях в России. В графе "Туры" указаны концерты в Израиле и на Кипре. Они состоятся в марте.После начала СВО Меладзе осудил действия российских властей по отношению к Украине. Весной в Сети появились слухи об эмиграции артиста. Однако он назвал их "фейком". Кроме того, исполнитель заявил о смене профессии. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды вместо музыки. Тем не менее певец продолжил выступать в России. В августе прошлого года артист вышел на сцену фестиваля "Фестик". Спустя три месяца он отметился на частной вечеринке.Зимой прошлого года отменились два концерта Меладзе в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца в начале декабря. Накануне исполнитель произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить Меладзе всех званий и гражданства. Позже артист прокомментировал свой поступок. Он заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и готов поучаствовать в примирении сторон. Ранее в Барнауле приостановили продажу билетов на мероприятие музыканта. Оно должно было состояться 29 апреля.
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валерий меладзе, иркутск
Шоубиз, Валерий Меладзе, Иркутск
20:57 18.01.2023
 
В Иркутске отменили концерт Меладзе

В Иркутске отменили назначенный на четвертое мая концерт Меладзе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд".
Накануне оператор "Кассы.ру" выложил информацию об отмене мероприятия. Также были закрыты продажи билетов на сайте "Яндекс.Афиша". Тем не менее их можно приобрести на "Сибкасса" и "Афиша.ру".
Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
1 из 4
Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
2 из 4
Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
Скриншот страницы сайта СИБКАССА
Скриншот страницы сайта СИБКАССА
3 из 4
Скриншот страницы сайта СИБКАССА
Скриншот страницы сайта Афиша
Скриншот страницы сайта Афиша
4 из 4
Скриншот страницы сайта Афиша
1 из 4
Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
2 из 4
Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
3 из 4
Скриншот страницы сайта СИБКАССА
4 из 4
Скриншот страницы сайта Афиша
При этом продажа билетов на концерт певца в Красноярске второго мая все еще открыта.
© КрасбилетСкриншот страницы сайта Красбилет
Скриншот страницы сайта Красбилет
© Красбилет
Скриншот страницы сайта Красбилет
Однако на личном сайте исполнителя нет никакой информации о мероприятиях в России. В графе "Туры" указаны концерты в Израиле и на Кипре. Они состоятся в марте.
После начала СВО Меладзе осудил действия российских властей по отношению к Украине. Весной в Сети появились слухи об эмиграции артиста. Однако он назвал их "фейком".
Кроме того, исполнитель заявил о смене профессии. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды вместо музыки.
Тем не менее певец продолжил выступать в России. В августе прошлого года артист вышел на сцену фестиваля "Фестик". Спустя три месяца он отметился на частной вечеринке.
Зимой прошлого года отменились два концерта Меладзе в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца в начале декабря.
Накануне исполнитель произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить Меладзе всех званий и гражданства.
Позже артист прокомментировал свой поступок. Он заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и готов поучаствовать в примирении сторон.
Ранее в Барнауле приостановили продажу билетов на мероприятие музыканта. Оно должно было состояться 29 апреля.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 23:49Шоубиз
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе
 
ШоубизВалерий МеладзеИркутск
 
 
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