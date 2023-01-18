В Иркутске отменили концерт Меладзе
В Иркутске отменили назначенный на четвертое мая концерт Меладзе
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд".
Накануне оператор "Кассы.ру" выложил информацию об отмене мероприятия. Также были закрыты продажи билетов на сайте "Яндекс.Афиша". Тем не менее их можно приобрести на "Сибкасса" и "Афиша.ру".
Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
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Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
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Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
Скриншот страницы сайта СИБКАССА
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Скриншот страницы сайта СИБКАССА
Скриншот страницы сайта Афиша
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Скриншот страницы сайта Афиша
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Скриншот страницы сайта Кассы Ру Иркутск
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Скриншот страницы сайта Яндекс Афиша
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Скриншот страницы сайта СИБКАССА
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Скриншот страницы сайта Афиша
При этом продажа билетов на концерт певца в Красноярске второго мая все еще открыта.
© КрасбилетСкриншот страницы сайта Красбилет
© Красбилет
Скриншот страницы сайта Красбилет
Однако на личном сайте исполнителя нет никакой информации о мероприятиях в России. В графе "Туры" указаны концерты в Израиле и на Кипре. Они состоятся в марте.
После начала СВО Меладзе осудил действия российских властей по отношению к Украине. Весной в Сети появились слухи об эмиграции артиста. Однако он назвал их "фейком".
Кроме того, исполнитель заявил о смене профессии. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды вместо музыки.
Зимой прошлого года отменились два концерта Меладзе в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца в начале декабря.
Накануне исполнитель произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить Меладзе всех званий и гражданства.
Позже артист прокомментировал свой поступок. Он заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и готов поучаствовать в примирении сторон.
Ранее в Барнауле приостановили продажу билетов на мероприятие музыканта. Оно должно было состояться 29 апреля.