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В Москве отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 25.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230125/meladze-1847306097.html
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 25.01.2023
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
шоубиз
валерий меладзе
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова, купленные ранее билеты действительны, сообщили РИА Новости в кассах. "Там замена артиста на Преснякова… Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", - сказали в кассе концертного зала. При этом в кассе уточнили, что пока зал остается заполненным, билеты не возвращали. Меладзе планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте "Красбилет", концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале "Гранд Холл", но его тоже отменили. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
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валерий меладзе, москва
Шоубиз, Валерий Меладзе, Москва
13:17 25.01.2023
 
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

В "Барвихе Luxury Village" 8 марта вместо Валерия Меладзе выступит Владимир Пресняков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова, купленные ранее билеты действительны, сообщили РИА Новости в кассах.
"Там замена артиста на Преснякова… Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", - сказали в кассе концертного зала.
При этом в кассе уточнили, что пока зал остается заполненным, билеты не возвращали.
Меладзе планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте "Красбилет", концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале "Гранд Холл", но его тоже отменили.
Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
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