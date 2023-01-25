https://ria.ru/20230125/meladze-1847306097.html
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 25.01.2023
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
шоубиз
валерий меладзе
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842978738_0:4:2778:1567_1920x0_80_0_0_8cef5c0177401c988c5e7081b9a5e4e6.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова, купленные ранее билеты действительны, сообщили РИА Новости в кассах. "Там замена артиста на Преснякова… Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", - сказали в кассе концертного зала. При этом в кассе уточнили, что пока зал остается заполненным, билеты не возвращали. Меладзе планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте "Красбилет", концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале "Гранд Холл", но его тоже отменили. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842978738_135:0:2778:1982_1920x0_80_0_0_38a6d37c78fee83a42a89d9e1cf12ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий меладзе, москва
Шоубиз, Валерий Меладзе, Москва
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
В "Барвихе Luxury Village" 8 марта вместо Валерия Меладзе выступит Владимир Пресняков
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова, купленные ранее билеты действительны, сообщили РИА Новости в кассах.
"Там замена артиста на Преснякова… Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", - сказали в кассе концертного зала.
При этом в кассе уточнили, что пока зал остается заполненным, билеты не возвращали.
Меладзе планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск
, Красноярск
, Иркутск
и Барнаул
. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте "Красбилет", концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале "Гранд Холл", но его тоже отменили.
Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае
произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме
прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ
. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".