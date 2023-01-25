https://ria.ru/20230125/meladze-1847306097.html

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе - РИА Новости, 25.01.2023

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:17

2023-01-25T13:17

2023-01-25T13:17

шоубиз

валерий меладзе

москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вместо запланированного концерта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта 2023 года пройдет выступление Владимира Преснякова, купленные ранее билеты действительны, сообщили РИА Новости в кассах. "Там замена артиста на Преснякова… Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", - сказали в кассе концертного зала. При этом в кассе уточнили, что пока зал остается заполненным, билеты не возвращали. Меладзе планировал отправиться весной 2023 года в гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. Запланированный на 4 мая концерт в Иркутске отменили. Согласно информации о гастролях Меладзе в Красноярске, размещенной на сайте "Красбилет", концерт должен был состояться 2 мая в концертном зале "Гранд Холл", но его тоже отменили. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".

https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий меладзе, москва