https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

Драки в небе и последствия: как теперь наказывают авиадебоширов в России

Драки в небе и последствия: как теперь наказывают авиадебоширов в России - РИА Новости, 01.12.2022

Драки в небе и последствия: как теперь наказывают авиадебоширов в России

В последнее время инциденты с авиадебоширами участились. Хулиганов не пугают ни средства сдерживания на борту, ни шестизначные штрафы, ни даже реальные сроки... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:00

2022-12-01T12:18

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Светлана Баева. В последнее время инциденты с авиадебоширами участились. Хулиганов не пугают ни средства сдерживания на борту, ни шестизначные штрафы, ни даже реальные сроки. Иногда правонарушителей вынуждены усмирять законопослушные пассажиры. О том, как борются с деструктивным поведением в самолете и почему эксперты уверены, что наше законодательство слишком мягкое, — в материале РИА Новости.Схватил бортпроводника и пытался повалить егоВ новосибирском аэропорту "Толмачево" сегодня задержан пьяный пассажир, который во время рейса из Южно-Сахалинска матерился, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с соседями и ударил бортпроводника.В конце ноября инцидент произошел на рейсе "Аэрофлота". Пассажиры, летевшие из Москвы в Санкт-Петербург в креслах рядом, не поделили пространство — и началась потасовка. В итоге один из них нанес соседу не менее пяти ударов по голове, лицу и руке, сломал ему палец и тем самым причинил вред здоровью средней тяжести. Драчун оказался врачом ультразвуковой диагностики, сейчас он под арестом.Также в ноябре следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве на жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы лайнере. Фигурант "грубо и нецензурно выражался в присутствии обслуживающего персонала, на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно".Усмирять его пришлось сотруднику СОБР, который тем же рейсом возвращался из отпуска. Как уточняют в управлении Нацгвардии по Магаданской области, дебошир схватил бортпроводника за форменную одежду и хотел повалить на пол. Майор полиции попытался вразумить хулигана, но тот на уговоры не реагировал. В итоге его связали ремнями безопасности.Летом на рейсе Москва — Хабаровск пассажир попытался открыть люк самолета. В октябре стало известно, что его отправили под суд.Авиакомпания "Россия" поделилась статистикой: в 2022-м от полетов отстранили 78 нетрезвых пассажиров. В 51 случае рейс пришлось задержать. С одного пассажира взыскали штраф. Суд удовлетворил все исковые требования перевозчика по компенсации средств из-за задержки вылета в размере более 200 тысяч рублей.Наручники и черные списки"С точки зрения действующих законов в случае угрозы безопасности, жизни и здоровью людей я могу отдавать любые приказы, в том числе касающиеся мер физического принуждения", — рассказывал ранее РИА Новости пилот Денис Окань.Он уточнил, что обычно дебоширов удерживают на сиденьях с помощью ремней и других средств. В авиакомпании Oman Air, по его словам, выдавали наручники, чтобы зафиксировать человека, если он совсем плохо себя ведет. Были специальные процедуры, как обездвижить пассажира, все тренировались.При этом пилотам запрещено покидать рабочее место для оказания помощи. С хулиганами справляются только силами экипажа (а это чаще всего хрупкие девушки), если не решит вмешаться кто-то из пассажиров.Летом этого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с сентября экипажи самолетов российских авиакомпаний могут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни.Еще раньше — в 2018-м — перевозчикам разрешили вести черные списки пассажиров и отстранять их от полетов. Но, как показывает практика, этого недостаточно, а наказание зачастую бывает излишне мягким.От тысячи рублей до реальных сроков"Чаще всего действия нарушителя квалифицируются по части 6 статьи 11.17 КоАП, устанавливающей ответственность за невыполнение лицами, находящимися на борту, законных распоряжений командира воздушного судна", — объясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.Это штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также есть примеры квалификации соответствующих деяний по статье 20.1 — "Мелкое хулиганство". Она предполагает еще меньший штраф и тот же арест.В основе своей штрафы небольшие, подтверждает юрист Нихад Касумов, хотя вспоминает и примеры привлечения авиадебоширов к уголовной ответственности. Так, по его словам, жителя Новосибирска в 2020-м отправили в колонию строгого режима на 3,5 года за то, что он ударил командира судна. Ранее, в 2018 году, сочинца осудили за нападение на стюардессу. "Однако предполагаю, что статьи, которые им вменялись, могли быть иные. Например, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК), — говорит юрист. — То есть в каждом отдельном случае действия авиадебошира будут квалифицироваться в зависимости от обстановки, его умысла и последствий".Есть статья, касающаяся именно транспорта. "С точки зрения уголовного законодательства действия авиадебоширов квалифицируются как хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования (пункт "в" части 1 статьи 213 УК введен в уголовное законодательство с 2017 года)", — уточняет член Адвокатской палаты Московской области адвокат Сергей Агапов.Он приводит сводную статистику от системы ГАС "Правосудие". Домодедовский городской суд Московской области (место совершения преступления — аэропорт Домодедово) рассмотрел 16 уголовных дел. Одно прекратили, в другом случае оказалось, что преступник был в невменяемом состоянии. Присудили также штрафы (от 100 000 до 300 000 рублей), лишение свободы условно и реальный срок. Правда, авиадебошира отпустили с зачетом периода содержания под стражей.По статистике Химкинского городского суда Московской области (место совершения преступления — аэропорт Шереметьево), двое преступников получили реальные сроки на шесть месяцев каждый. Одного обвиняемого осудили на два года условно. Также среди наказаний были обязательные работы и штраф 150 000 рублей.В Санкт-Петербурге, по данным адвоката, авиадебоширов тоже штрафовали — на 200 000 и 500 000 рублей.Общий реестр и обучение бортпроводников"Мы считаем: сейчас недостаточно мер, чтобы усилить борьбу с авиадебоширами и сделать инструменты рабочими, — говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Важно создать общий федеральный реестр всех дебоширов, объединить данные в одну систему, чтобы деструктивный пассажир, нарушивший правила одной компании, не допускался до полета и в другой".По его словам, это необходимо не для ущемления прав, а для профилактики такого поведения.Также, по словам эксперта, важно, чтобы бортпроводники проходили обучение по применению средств сдерживания, которые стоит использовать только в экстренных случаях, при наличии фото- и видеофиксации. "Есть определенные риски того, что пассажир, нарушающий, по мнению авиакомпании, правила полета, на самом деле просто просил соблюдения своих прав", — объясняет Илья Зотов. "Вероятность привлечения к ответственности сотрудника авиакомпании или пассажира, помогавшего в задержании правонарушителя, зависит от контекста ситуации", — уточняет Олег Черкасов. В Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе, напоминает он, есть такое понятие, как "крайняя необходимость".Эксперт добавляет: если ситуация начала развиваться в момент посадки на воздушное судно, лучше вызвать на борт полицию. Если же инцидент происходит во время полета — это кардинально все меняет. Действия нарушителя создают угрозу безопасности большого числа людей, и остановить дебошира могут только члены экипажа и пассажиры. В таком случае юридически оправданно и применение физической силы — но только в том объеме, который необходим для предотвращения противоправного поведения. В любом случае лайнер, летящий на скорости 900 километров в час на высоте 11 тысяч метров, — не место для драк.

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, проблемы - туризм, михаил мишустин, аэрофлот, россия (авиакомпания), авиакомпании, аэропорты, пассажиры, новосибирск, толмачево (аэропорт)