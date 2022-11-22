https://ria.ru/20221122/aviakompaniya-1833313439.html
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами - РИА Новости, 22.11.2022
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:41
2022-11-22T12:41
2022-11-22T12:41
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов, говорится в релизе компании.Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов привели к задержкам вылетов в 51 случае."Допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна", – подчеркивает перевозчик."Россия" напоминает, что пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования и рекомендации работников авиакомпании по обеспечению безопасности полетов."Разрешено занимать только то место на борту, которое указано в посадочном талоне. Пересадка в соответствующем классе обслуживания разрешается только после согласования с бортпроводником и получения разрешения командира ВС. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту воздушного судна", – заключает компания.
https://ria.ru/20221122/shtraf-1833298631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, россия (авиакомпания), самолеты, авиарейсы, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Россия (авиакомпания), Самолеты, авиарейсы, пассажиры
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами
Авиакомпания "Россия" в 2022 году сняла с полетов 78 пьяных пассажиров
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов, говорится
в релизе компании.
Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов привели к задержкам вылетов в 51 случае.
"Допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна", – подчеркивает перевозчик.
"Россия" напоминает, что пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования и рекомендации работников авиакомпании по обеспечению безопасности полетов.
"Разрешено занимать только то место на борту, которое указано в посадочном талоне. Пересадка в соответствующем классе обслуживания разрешается только после согласования с бортпроводником и получения разрешения командира ВС. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту воздушного судна", – заключает компания.