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Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
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Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами - РИА Новости, 22.11.2022
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:41
2022-11-22T12:41
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов, говорится в релизе компании.Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов привели к задержкам вылетов в 51 случае."Допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна", – подчеркивает перевозчик."Россия" напоминает, что пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования и рекомендации работников авиакомпании по обеспечению безопасности полетов."Разрешено занимать только то место на борту, которое указано в посадочном талоне. Пересадка в соответствующем классе обслуживания разрешается только после согласования с бортпроводником и получения разрешения командира ВС. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту воздушного судна", – заключает компания.
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туризм, новости - туризм, туристы, россия (авиакомпания), самолеты, авиарейсы, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Россия (авиакомпания), Самолеты, авиарейсы, пассажиры
12:41 22.11.2022
 
Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами

Авиакомпания "Россия" в 2022 году сняла с полетов 78 пьяных пассажиров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Россия" на мосту, ведущему к третьей взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолет авиакомпании Россия на мосту, ведущему к третьей взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов, говорится в релизе компании.
Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов привели к задержкам вылетов в 51 случае.
"Допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна", – подчеркивает перевозчик.
"Россия" напоминает, что пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования и рекомендации работников авиакомпании по обеспечению безопасности полетов.
"Разрешено занимать только то место на борту, которое указано в посадочном талоне. Пересадка в соответствующем классе обслуживания разрешается только после согласования с бортпроводником и получения разрешения командира ВС. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту воздушного судна", – заключает компания.
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