https://ria.ru/20221122/aviakompaniya-1833313439.html

Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами

Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами - РИА Новости, 22.11.2022

Авиакомпания "Россия" рассказала о проблеме с пьяными пассажирами

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:41

2022-11-22T12:41

2022-11-22T12:41

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов, говорится в релизе компании.Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов привели к задержкам вылетов в 51 случае."Допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна", – подчеркивает перевозчик."Россия" напоминает, что пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования и рекомендации работников авиакомпании по обеспечению безопасности полетов."Разрешено занимать только то место на борту, которое указано в посадочном талоне. Пересадка в соответствующем классе обслуживания разрешается только после согласования с бортпроводником и получения разрешения командира ВС. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту воздушного судна", – заключает компания.

https://ria.ru/20221122/shtraf-1833298631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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