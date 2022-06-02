https://ria.ru/20220602/deboshiry-1792652545.html

Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями

Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями - РИА Новости, 02.06.2022

Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями

Экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни — с сентября,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:23

2022-06-02T15:23

2022-06-02T16:14

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни — с сентября, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.Он утверждает правила действия членов экипажа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Так, при чрезвычайной ситуации на борту, которая создает опасность или препятствует исполнению экипажем должностных обязанностей, члены экипажа должны принять меры для ее пресечения и проинформировать командира воздушного судна.Необходимо запретить доступ пассажиров в зону непосредственно перед дверью кабины летного экипажа. Пилотам запрещено покидать рабочее место для оказания помощи. Если член летного экипажа все же оказался в пассажирском отсеке до начала инцидента, его возвращение в кабину возможно только после разрешения ситуации.Если принятые меры не помогли, командир воздушного судна требует от нарушителя прекратить противоправные действия. При отказе подчиниться экипажу разрешается применить спецсредства.

https://ria.ru/20211206/aviadeboshiry-1762466519.html

https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783098966.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, россия