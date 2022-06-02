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Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями - РИА Новости, 02.06.2022
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Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями
Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями - РИА Новости, 02.06.2022
Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями
Экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни — с сентября,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:23
2022-06-02T16:14
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни — с сентября, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.Он утверждает правила действия членов экипажа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Так, при чрезвычайной ситуации на борту, которая создает опасность или препятствует исполнению экипажем должностных обязанностей, члены экипажа должны принять меры для ее пресечения и проинформировать командира воздушного судна.Необходимо запретить доступ пассажиров в зону непосредственно перед дверью кабины летного экипажа. Пилотам запрещено покидать рабочее место для оказания помощи. Если член летного экипажа все же оказался в пассажирском отсеке до начала инцидента, его возвращение в кабину возможно только после разрешения ситуации.Если принятые меры не помогли, командир воздушного судна требует от нарушителя прекратить противоправные действия. При отказе подчиниться экипажу разрешается применить спецсредства.
https://ria.ru/20211206/aviadeboshiry-1762466519.html
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общество, михаил мишустин, россия
15:23 02.06.2022 (обновлено: 16:14 02.06.2022)
 
Экипажи самолетов в России смогут связывать дебоширов ремнями

Экипажи самолетов в России смогут сдерживать дебоширов пластиковыми наручниками и ремнями

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни — с сентября, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.
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Он утверждает правила действия членов экипажа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Так, при чрезвычайной ситуации на борту, которая создает опасность или препятствует исполнению экипажем должностных обязанностей, члены экипажа должны принять меры для ее пресечения и проинформировать командира воздушного судна.
Необходимо запретить доступ пассажиров в зону непосредственно перед дверью кабины летного экипажа. Пилотам запрещено покидать рабочее место для оказания помощи. Если член летного экипажа все же оказался в пассажирском отсеке до начала инцидента, его возвращение в кабину возможно только после разрешения ситуации.
Если принятые меры не помогли, командир воздушного судна требует от нарушителя прекратить противоправные действия. При отказе подчиниться экипажу разрешается применить спецсредства.
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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