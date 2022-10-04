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Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете

Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете - РИА Новости, 04.10.2022

Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете

Пассажир рейса Москва - Хабаровск предстанет перед судом по обвинению в том, что в июле 2022 года он, находясь на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:36

2022-10-04T12:36

2022-10-04T12:36

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Пассажир рейса Москва - Хабаровск предстанет перед судом по обвинению в том, что в июле 2022 года он, находясь на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, ругался и пытался открыть люк самолета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.По данным ведомства, обвиняемый, осознавая публичность своих действий, громко и безадресно нецензурно выражался в отношении пассажиров авиарейса. "Кроме этого, перемещаясь по салону самолета, мужчина предпринял попытку открыть люк судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета", – говорится в сообщении.Отмечается, что 57-летний пассажир успокоился перед посадкой самолета в аэропорту Хабаровска. Мужчину задержали, вину в содеянном он признал в полном объеме. На него завели дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".В следственном управлении РИА Новости уточнили, что фигурант – житель Крыма.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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