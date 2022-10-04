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Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете
Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете - РИА Новости, 04.10.2022
Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете
Пассажир рейса Москва - Хабаровск предстанет перед судом по обвинению в том, что в июле 2022 года он, находясь на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:36
2022-10-04T12:36
2022-10-04T12:36
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Пассажир рейса Москва - Хабаровск предстанет перед судом по обвинению в том, что в июле 2022 года он, находясь на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, ругался и пытался открыть люк самолета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.По данным ведомства, обвиняемый, осознавая публичность своих действий, громко и безадресно нецензурно выражался в отношении пассажиров авиарейса. "Кроме этого, перемещаясь по салону самолета, мужчина предпринял попытку открыть люк судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета", – говорится в сообщении.Отмечается, что 57-летний пассажир успокоился перед посадкой самолета в аэропорту Хабаровска. Мужчину задержали, вину в содеянном он признал в полном объеме. На него завели дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".В следственном управлении РИА Новости уточнили, что фигурант – житель Крыма.
https://ria.ru/20220818/khabarovsk-1810380188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), авиакомпании, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Происшествия, Хабаровск, Следственный комитет России (СК РФ), авиакомпании, Самолеты
Авиадебошир из Крыма попал под суд за попытку открыть люк в самолете
Жителя Крыма будут судить за дебош и попытку открыть люк летящего в Хабаровск лайнера
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Пассажир рейса Москва - Хабаровск предстанет перед судом по обвинению в том, что в июле 2022 года он, находясь на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, ругался и пытался открыть люк самолета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
По данным ведомства, обвиняемый, осознавая публичность своих действий, громко и безадресно нецензурно выражался в отношении пассажиров авиарейса. "Кроме этого, перемещаясь по салону самолета, мужчина предпринял попытку открыть люк судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 57-летний пассажир успокоился перед посадкой самолета в аэропорту Хабаровска. Мужчину задержали, вину в содеянном он признал в полном объеме. На него завели дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".
В следственном управлении РИА Новости уточнили, что фигурант – житель Крыма.