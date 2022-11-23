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"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой - РИА Новости, 23.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221123/pugacheva-1833591269.html
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой - РИА Новости, 23.11.2022
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой
"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:27
2022-11-23T13:27
шоубиз
гоголь-центр
алла пугачева
тель-авив
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила зрительница в своей соцсети. На кадрах видно, как примадонна встала с места во время своей композиции и начала снимать зал на телефон. Зрители аплодировали, а она подпевала и вытирала слезы. Рядом с ней в это время находился супруг Максим Галкин*. Исполнительница прилетела в Тель-Авив после недолгого пребывания в Москве осенью. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.В Израиле Пугачева посещала концерты других артистов. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже знаменитость встретилась с Борисом Гребенщиковым. В ноябре звезда поделилась снимком с концерта Zivert. "Гоголь-центр" был создан Кириллом Серебренниковым в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В 2022 году сменилось его руководство, учреждению вернули прежнее название. Экс-худрук центра уехал за границу после снятия судимости по делу "Седьмой студии". После этого "Гоголь-центр" стал отдельным проектом и продолжает ставить спектакли из своего репертуараРанее Пугачева похвасталась подарком Галкина* на годовщину отношений в Сети. Он преподнес супруге букет цветов. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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гоголь-центр, алла пугачева, тель-авив, новости культуры
Шоубиз, Гоголь-центр, Алла Пугачева, Тель-Авив, Новости культуры
13:27 23.11.2022
 
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой

"Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачевой на показе видеоспектакля в Израиле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила зрительница в своей соцсети.
© @anastasiashafКадр видео с Аллой Пугачевой
Кадр видео с Аллой Пугачевой
© @anastasiashaf
Кадр видео с Аллой Пугачевой
На кадрах видно, как примадонна встала с места во время своей композиции и начала снимать зал на телефон. Зрители аплодировали, а она подпевала и вытирала слезы. Рядом с ней в это время находился супруг Максим Галкин*.
Исполнительница прилетела в Тель-Авив после недолгого пребывания в Москве осенью. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.
В Израиле Пугачева посещала концерты других артистов. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже знаменитость встретилась с Борисом Гребенщиковым. В ноябре звезда поделилась снимком с концерта Zivert.
"Гоголь-центр" был создан Кириллом Серебренниковым в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В 2022 году сменилось его руководство, учреждению вернули прежнее название. Экс-худрук центра уехал за границу после снятия судимости по делу "Седьмой студии".
После этого "Гоголь-центр" стал отдельным проектом и продолжает ставить спектакли из своего репертуара
Ранее Пугачева похвасталась подарком Галкина* на годовщину отношений в Сети. Он преподнес супруге букет цветов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву
 
ШоубизГоголь-центрАлла ПугачеваТель-АвивНовости культуры
 
 
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