https://ria.ru/20221123/pugacheva-1833591269.html
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой - РИА Новости, 23.11.2022
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой
"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:27
2022-11-23T13:27
2022-11-23T13:27
шоубиз
гоголь-центр
алла пугачева
тель-авив
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_0:111:3041:1822_1920x0_80_0_0_a388bb069664fe118d35c8ca30339872.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила зрительница в своей соцсети. На кадрах видно, как примадонна встала с места во время своей композиции и начала снимать зал на телефон. Зрители аплодировали, а она подпевала и вытирала слезы. Рядом с ней в это время находился супруг Максим Галкин*. Исполнительница прилетела в Тель-Авив после недолгого пребывания в Москве осенью. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.В Израиле Пугачева посещала концерты других артистов. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже знаменитость встретилась с Борисом Гребенщиковым. В ноябре звезда поделилась снимком с концерта Zivert. "Гоголь-центр" был создан Кириллом Серебренниковым в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В 2022 году сменилось его руководство, учреждению вернули прежнее название. Экс-худрук центра уехал за границу после снятия судимости по делу "Седьмой студии". После этого "Гоголь-центр" стал отдельным проектом и продолжает ставить спектакли из своего репертуараРанее Пугачева похвасталась подарком Галкина* на годовщину отношений в Сети. Он преподнес супруге букет цветов. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221109/vovk-1830267705.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_312:0:3041:2047_1920x0_80_0_0_f0800cccad23c9409cb8f0895dac636a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гоголь-центр, алла пугачева, тель-авив, новости культуры
Шоубиз, Гоголь-центр, Алла Пугачева, Тель-Авив, Новости культуры
"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой
"Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачевой на показе видеоспектакля в Израиле
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила зрительница в своей соцсети.
На кадрах видно, как примадонна встала с места во время своей композиции и начала снимать зал на телефон. Зрители аплодировали, а она подпевала и вытирала слезы. Рядом с ней в это время находился супруг Максим Галкин*.
Исполнительница прилетела
в Тель-Авив после недолгого пребывания в Москве осенью. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.
В Израиле Пугачева посещала концерты других артистов. В октябре она сделала
совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже знаменитость встретилась
с Борисом Гребенщиковым. В ноябре звезда поделилась
снимком с концерта Zivert.
"Гоголь-центр" был создан Кириллом Серебренниковым в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В 2022 году сменилось
его руководство, учреждению вернули прежнее название. Экс-худрук центра уехал
за границу после снятия
судимости по делу "Седьмой студии".
После этого "Гоголь-центр" стал отдельным проектом и продолжает ставить спектакли из своего репертуара
Ранее Пугачева похвасталась
подарком Галкина* на годовщину отношений в Сети. Он преподнес супруге букет цветов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.