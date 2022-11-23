https://ria.ru/20221123/pugacheva-1833591269.html

"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой

"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой - РИА Новости, 23.11.2022

"Гоголь-центр" включил в Израиле "Миллион алых роз" для Пугачевой

"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:27

2022-11-23T13:27

2022-11-23T13:27

шоубиз

гоголь-центр

алла пугачева

тель-авив

новости культуры

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачевой во время показа видеоверсии спектакля "Берегите ваши лица" в Израиле. Кадры с мероприятия выложила зрительница в своей соцсети. На кадрах видно, как примадонна встала с места во время своей композиции и начала снимать зал на телефон. Зрители аплодировали, а она подпевала и вытирала слезы. Рядом с ней в это время находился супруг Максим Галкин*. Исполнительница прилетела в Тель-Авив после недолгого пребывания в Москве осенью. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.В Израиле Пугачева посещала концерты других артистов. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже знаменитость встретилась с Борисом Гребенщиковым. В ноябре звезда поделилась снимком с концерта Zivert. "Гоголь-центр" был создан Кириллом Серебренниковым в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В 2022 году сменилось его руководство, учреждению вернули прежнее название. Экс-худрук центра уехал за границу после снятия судимости по делу "Седьмой студии". После этого "Гоголь-центр" стал отдельным проектом и продолжает ставить спектакли из своего репертуараРанее Пугачева похвасталась подарком Галкина* на годовщину отношений в Сети. Он преподнес супруге букет цветов. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221109/vovk-1830267705.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гоголь-центр, алла пугачева, тель-авив, новости культуры