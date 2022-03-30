https://ria.ru/20220330/serebrennikov-1780825397.html

Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию

Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию - РИА Новости, 30.03.2022

Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию

Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России, сообщил французский киновед Жоэль Шапрон. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:43

2022-03-30T11:43

2022-03-30T11:59

кирилл серебренников

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культура

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ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России, сообщил французский киновед Жоэль Шапрон.В понедельник Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникову, так как он отбыл половину назначенного условного наказания, покрыл штраф и нанесенный ущерб, а также не допускал нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Отличные новости в эти тяжелые времена: Кирилл Серебренников уехал из России! Вот фото, которое я сделал... 29 марта на площади Бастилии! На его футболке: "Выключаю телевизор!" В его голове: "Я снова включаю культуру!"", - написал Жоэль Шапрон на своей странице в Facebook* во вторник.В подтверждение он опубликовал фото Серебренникова недалеко от площади Бастилии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20211111/serebrennikov-1758602166.html

россия

москва

франция

париж

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Владимир Лаврентьев

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