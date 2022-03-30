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Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220330/serebrennikov-1780825397.html
Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию
Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию - РИА Новости, 30.03.2022
Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию
Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России, сообщил французский киновед Жоэль Шапрон. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:43
2022-03-30T11:59
кирилл серебренников
россия
москва
франция
париж
культура
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культура
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ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России, сообщил французский киновед Жоэль Шапрон.В понедельник Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникову, так как он отбыл половину назначенного условного наказания, покрыл штраф и нанесенный ущерб, а также не допускал нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Отличные новости в эти тяжелые времена: Кирилл Серебренников уехал из России! Вот фото, которое я сделал... 29 марта на площади Бастилии! На его футболке: "Выключаю телевизор!" В его голове: "Я снова включаю культуру!"", - написал Жоэль Шапрон на своей странице в Facebook* во вторник.В подтверждение он опубликовал фото Серебренникова недалеко от площади Бастилии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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кирилл серебренников, россия, москва, франция, париж, культура, в мире, новости культуры
11:43 30.03.2022 (обновлено: 11:59 30.03.2022)
 
Режиссер Кирилл Серебренников уехал во Францию

Режиссер Кирилл Серебренников уехал Париж после снятия с него судимости в России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России, сообщил французский киновед Жоэль Шапрон.
В понедельник Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникову, так как он отбыл половину назначенного условного наказания, покрыл штраф и нанесенный ущерб, а также не допускал нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отличные новости в эти тяжелые времена: Кирилл Серебренников уехал из России! Вот фото, которое я сделал... 29 марта на площади Бастилии! На его футболке: "Выключаю телевизор!" В его голове: "Я снова включаю культуру!"", - написал Жоэль Шапрон на своей странице в Facebook* во вторник.
В подтверждение он опубликовал фото Серебренникова недалеко от площади Бастилии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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