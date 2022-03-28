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Суд снял судимость с режиссера Серебренникова - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Суд снял судимость с режиссера Серебренникова
Суд снял судимость с режиссера Серебренникова - РИА Новости, 28.03.2022
Суд снял судимость с режиссера Серебренникова
Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение режиссеру Кириллу Серебренникову, ранее признанному виновным по делу "Седьмой студии", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:47
2022-03-28T18:39
россия
кирилл серебренников
происшествия
седьмая студия
москва
культура
культура
новости культуры
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение режиссеру Кириллу Серебренникову, ранее признанному виновным по делу "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде."Суд принял во внимание, что половина установленного испытательного срока истекла, наказание в виде уплаты штрафа исполнено осуждённым в полном объёме, ущерб, причинённый преступлением, возмещён в полном объёме, осуждённый не допускал нарушений в период отбывания наказания, положительно характеризуется", - добавил собеседник агентства.Вопрос был решен в рамках статьи УПК "Об отмене условного осуждения". Из неё следует, что если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.
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россия, кирилл серебренников, происшествия, седьмая студия, москва, культура, новости культуры
17:47 28.03.2022 (обновлено: 18:39 28.03.2022)
 
Суд снял судимость с режиссера Серебренникова

Суд в Москве снял судимость с режиссера Серебренникова по делу "Седьмой студии"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение режиссеру Кириллу Серебренникову, ранее признанному виновным по делу "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство Серебренникова об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости", - рассказал собеседник агентства.
"Суд принял во внимание, что половина установленного испытательного срока истекла, наказание в виде уплаты штрафа исполнено осуждённым в полном объёме, ущерб, причинённый преступлением, возмещён в полном объёме, осуждённый не допускал нарушений в период отбывания наказания, положительно характеризуется", - добавил собеседник агентства.
"Мы это решение обжаловать не будем", – сообщил РИА Новости адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.
Вопрос был решен в рамках статьи УПК "Об отмене условного осуждения". Из неё следует, что если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.
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КультураРоссияКирилл СеребренниковПроисшествияСедьмая студияМоскваКультураНовости культуры
 
 
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