https://ria.ru/20221111/pugacheva-1830741448.html

Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле - РИА Новости, 11.11.2022

Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница поделилась фотографией на фоне афиши в своей соцсети. РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T12:35

2022-11-11T12:35

шоубиз

алла пугачева

израиль

тель-авив

юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница поделилась фотографией на фоне афиши в своей соцсети.Пользователи Сети отметили, что после отъезда в Израиль Пугачева стала отмечать таланты других артистов. Пугачева прибыла в Тель-Авив в начале октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.После переезда она посещала концерты других артистов в Израиле. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже артистка встретилась с Борисом Гребенщиковым.

https://ria.ru/20220209/zivert-1771875405.html

израиль

тель-авив

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, израиль, тель-авив, юлия зиверт (zivert)