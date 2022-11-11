Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве и сделала фото на фоне афиши
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница поделилась фотографией на фоне афиши в своей соцсети.
© Фотография, размещенная Аллой Пугачевой в одной из социальных сетейАлла Пугачева на концерте Zivert
© Фотография, размещенная Аллой Пугачевой в одной из социальных сетей
Алла Пугачева на концерте Zivert
"Красивая, талантливая и яркая певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!" – подписала снимок звезда.
Пользователи Сети отметили, что после отъезда в Израиль Пугачева стала отмечать таланты других артистов.
"Иногда наверно полезно уехать, чтобы отметить таланты своей страны постом", "Хоть не скучно бабушке!", В России всех талантливых давила, тут на их фоне старается лишний раз засветиться", "Интересно, почему в России не посещали наши таланты?" – возмутились подписчики.
Пугачева прибыла в Тель-Авив в начале октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.
После переезда она посещала концерты других артистов в Израиле. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже артистка встретилась с Борисом Гребенщиковым.
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