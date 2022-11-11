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Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле - РИА Новости, 11.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221111/pugacheva-1830741448.html
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле - РИА Новости, 11.11.2022
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница поделилась фотографией на фоне афиши в своей соцсети. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:35
2022-11-11T12:35
шоубиз
алла пугачева
израиль
тель-авив
юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница поделилась фотографией на фоне афиши в своей соцсети.Пользователи Сети отметили, что после отъезда в Израиль Пугачева стала отмечать таланты других артистов. Пугачева прибыла в Тель-Авив в начале октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.После переезда она посещала концерты других артистов в Израиле. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже артистка встретилась с Борисом Гребенщиковым.
https://ria.ru/20220209/zivert-1771875405.html
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алла пугачева, израиль, тель-авив, юлия зиверт (zivert)
Шоубиз, Алла Пугачева, Израиль, Тель-Авив, Юлия Зиверт (Zivert)
12:35 11.11.2022
 
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве и сделала фото на фоне афиши

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница поделилась фотографией на фоне афиши в своей соцсети.
© Фотография, размещенная Аллой Пугачевой в одной из социальных сетейАлла Пугачева на концерте Zivert
Алла Пугачева на концерте Zivert
© Фотография, размещенная Аллой Пугачевой в одной из социальных сетей
Алла Пугачева на концерте Zivert

"Красивая, талантливая и яркая певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!" – подписала снимок звезда.

Пользователи Сети отметили, что после отъезда в Израиль Пугачева стала отмечать таланты других артистов.

"Иногда наверно полезно уехать, чтобы отметить таланты своей страны постом", "Хоть не скучно бабушке!", В России всех талантливых давила, тут на их фоне старается лишний раз засветиться", "Интересно, почему в России не посещали наши таланты?" – возмутились подписчики.

Пугачева прибыла в Тель-Авив в начале октября после недолгого пребывания в Москве. В начале СВО певица уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале.
После переезда она посещала концерты других артистов в Израиле. В октябре она сделала совместное фото с Земфирой на ее мероприятии. Позже артистка встретилась с Борисом Гребенщиковым.
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ШоубизАлла ПугачеваИзраильТель-АвивЮлия Зиверт (Zivert)
 
 
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