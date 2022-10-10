17:54 10.10.2022 (обновлено: 18:40 10.10.2022)
Вручение повесток на улице: законные основания и последствия неявки
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Могут ли в Москве и других городах военнообязанным, подлежащим частичной мобилизации, раздавать повестки на улице, в метро, аэропорту или вручать на границе, насколько это законно, кто имеет право выдавать документ и что делать после получения — в материале РИА Новости.
Повестки на улице
21 сентября по указу президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация. Военные комиссариаты согласно закону № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" направляют призывникам повестки, мобилизационные предписания и распоряжения. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать порядка 300 тысяч человек. Отмечается, что мобилизовано уже свыше 200 тысяч резервистов.
В соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" граждане должны получать повестки только лично в руки и под роспись. Иных требований к порядку вручения документов нет. Таким образом, при соблюдении определенных условий вручение уведомления на улице законно.
Могут ли вручить
Повестки резервистам сотрудники военкоматов и уполномоченные лица могут передать разными способами: по месту жительства, работы, учебы, а также при проверке документов на улице, в метро, аэропорту или на границе. Действующим российским законодательством это не запрещено. Но есть один важный момент. Чтобы выдать повестку адресату на улице, необходимо предварительно установить личность гражданина, то есть попросить предъявить документы. У представителей военного комиссариата и других ответственных лиц нет полномочий проверять паспорта. Делать это могут только сотрудники правоохранительных органов. Поэтому, чтобы вручить призывнику повестку на улице или в метро, сначала полицейский должен установить личность и только после этого сотрудник военкомата может отдать документ получателю. Если не удалось вручить повестку адресату, военком также может письменно обратиться в органы МВД (п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 закона № 53-ФЗ) для обеспечения явки военнообязанного в рамках частичной мобилизации. И в этом случае, если при патрулировании полицейский выявит такого уклониста, он должен сопроводить его в военкомат.
Можно не брать повестку. Но в этом случае сотрудники военкомата вправе составить акт об отказе в получении документа, и при этом он будет считаться врученным.
На портале "Объясняем.рф" сообщается, что отказаться от повестки можно в том случае, если внесенные в документ от руки исправления не заверены подписью и печатью.
На границе
Минобороны России 26 сентября выпустило разъяснение о порядке передвижения во время мобилизации, в котором говорилось, что "в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается". В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией был развернут мобилизационный пункт военкомата. На границе с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска "Торфяновка" также вручают повестки тем, кто подлежит частичной мобилизации. На контрольно-пропускном пункте "Караузек" в Астраханской области, которая граничит с Казахстаном, похожая ситуация.
"В случае если человек из списка приезжает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого он города", — сказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Последствия неявки по повестке
Если призывник получил повестку и поставил в документе личную подпись, а представитель военкомата оторвал корешок и поместил его в личное дело военнообязанного, то гражданин считается уведомленным о необходимости прибыть в комиссариат.
В случае, когда в назначенное время мобилизованный не явился в военкомат без уважительной причины, к нему могут применить наказание за уклонение от военной службы.
Административная ответственность закреплена в ст. 21.5 КоАП РФ – предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей.
Уголовная ответственность грозит уклонистам, которые намеренного в течение длительного времени и без уважительных причин не приходят в военкомат. Меры пресечения закреплены в ст. 328 УК РФ:
- —штраф до 200 тысяч рублей, в размере зарплаты или другого дохода за 18 месяцев;
- —принудительные работы на период до 2 лет;
- —арест сроком до 6 месяцев;
- —лишение свободы на срок до 2 лет.
Если военнообязанный после явки в военкомат и прохождения медосвидетельствования зачислен в ряды вооруженных сил, но уклоняется от службы в вооруженных силах РФ, то к нему применяется одна из мер наказания, закрепленная в ст. 337 УК РФ:
- —за неявку от 2 до 10 суток грозит арест от 2 до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до года;
- —неявка от 10 суток до месяца влечет за собой ограничение по военной службе сроком до двух лет; содержание в воинской дисциплинарной части до двух лет; лишение свободы до трех лет;
- —неявка более месяца может обернуться лишением свободы до пяти лет.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Законодательство
Основной закон, который устанавливает и регулирует права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан это федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Документ ссылается на следующие нормативные акты:
- —федеральный закон № 61-ФЗ "Об обороне";
- —федеральный закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации";
- —федеральный закон № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
- —Ответственность граждан за неявку по повестке регулируют:
- —статья 21.5 КоАП РФ.
- —статья 328 УК РФ;
Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым усиливается ответственность для уклонистов и военных преступников в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий за самовольное оставление части, дезертирство, мародерство и другие виды преступлений — от 5 до 15 лет лишения свободы.
Советы юристов
“В соответствии со ст. 31 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований. То есть законодатель не установил, где должна быть (или где может быть) вручена повестка”, —поясняет Роман Головицкий, юрист Европейской Юридической Службы. При этом в случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными лицами их прибытие на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, обязаны обеспечить органы внутренних дел на основании письменного обращения военного комиссариата.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, убывают в воинские части с призывного пункта сбора в городе Батайске
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, убывают в воинские части с призывного пункта сбора в городе Батайске
Эксперт дополняет, что приказом Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 г. N 366/789/197 от 10.09.2007, утверждена “Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности", которой установлены мероприятия, проводимые начальниками горрайорганов внутренних дел по розыску и вручению повесток гражданам, которым не удалось вручить повестку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Следует уточнить, что до настоящего времени вышеуказанная Инструкция не применялась при призыве граждан по мобилизации.
По словам Кирилла Кабанова, члена Совета по правам человека при президенте РФ, в условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан РФ не предусматривается. Он отметил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует только с момента получения повестки.