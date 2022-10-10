https://ria.ru/20221010/povestka-1822896763.html

Вручение повесток на улице: законные основания и последствия неявки

Повестки на улице: могут ли вручить, законно ли это, что делать после получения

Вручение повесток на улице: законные основания и последствия неявки

Могут ли в Москве и других городах военнообязанным, подлежащим частичной мобилизации, раздавать повестки на улице, в метро, аэропорту или вручать на границе,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:54

2022-10-10T18:40

россия

частичная мобилизация в россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_1480bb913f2b2aaa0487861be7f0f61b.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Могут ли в Москве и других городах военнообязанным, подлежащим частичной мобилизации, раздавать повестки на улице, в метро, аэропорту или вручать на границе, насколько это законно, кто имеет право выдавать документ и что делать после получения — в материале РИА Новости.Повестки на улице21 сентября по указу президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация. Военные комиссариаты согласно закону № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" направляют призывникам повестки, мобилизационные предписания и распоряжения. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать порядка 300 тысяч человек. Отмечается, что мобилизовано уже свыше 200 тысяч резервистов.В соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" граждане должны получать повестки только лично в руки и под роспись. Иных требований к порядку вручения документов нет. Таким образом, при соблюдении определенных условий вручение уведомления на улице законно.Могут ли вручитьПовестки резервистам сотрудники военкоматов и уполномоченные лица могут передать разными способами: по месту жительства, работы, учебы, а также при проверке документов на улице, в метро, аэропорту или на границе. Действующим российским законодательством это не запрещено. Но есть один важный момент. Чтобы выдать повестку адресату на улице, необходимо предварительно установить личность гражданина, то есть попросить предъявить документы. У представителей военного комиссариата и других ответственных лиц нет полномочий проверять паспорта. Делать это могут только сотрудники правоохранительных органов. Поэтому, чтобы вручить призывнику повестку на улице или в метро, сначала полицейский должен установить личность и только после этого сотрудник военкомата может отдать документ получателю. Если не удалось вручить повестку адресату, военком также может письменно обратиться в органы МВД (п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 закона № 53-ФЗ) для обеспечения явки военнообязанного в рамках частичной мобилизации. И в этом случае, если при патрулировании полицейский выявит такого уклониста, он должен сопроводить его в военкомат.Можно не брать повестку. Но в этом случае сотрудники военкомата вправе составить акт об отказе в получении документа, и при этом он будет считаться врученным.На портале "Объясняем.рф" сообщается, что отказаться от повестки можно в том случае, если внесенные в документ от руки исправления не заверены подписью и печатью.На границеМинобороны России 26 сентября выпустило разъяснение о порядке передвижения во время мобилизации, в котором говорилось, что "в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается". В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией был развернут мобилизационный пункт военкомата. На границе с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска "Торфяновка" также вручают повестки тем, кто подлежит частичной мобилизации. На контрольно-пропускном пункте "Караузек" в Астраханской области, которая граничит с Казахстаном, похожая ситуация.Последствия неявки по повесткеЕсли призывник получил повестку и поставил в документе личную подпись, а представитель военкомата оторвал корешок и поместил его в личное дело военнообязанного, то гражданин считается уведомленным о необходимости прибыть в комиссариат.В случае, когда в назначенное время мобилизованный не явился в военкомат без уважительной причины, к нему могут применить наказание за уклонение от военной службы.Административная ответственность закреплена в ст. 21.5 КоАП РФ – предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей.Уголовная ответственность грозит уклонистам, которые намеренного в течение длительного времени и без уважительных причин не приходят в военкомат. Меры пресечения закреплены в ст. 328 УК РФ:Если военнообязанный после явки в военкомат и прохождения медосвидетельствования зачислен в ряды вооруженных сил, но уклоняется от службы в вооруженных силах РФ, то к нему применяется одна из мер наказания, закрепленная в ст. 337 УК РФ:ЗаконодательствоОсновной закон, который устанавливает и регулирует права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан это федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".Документ ссылается на следующие нормативные акты:Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым усиливается ответственность для уклонистов и военных преступников в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий за самовольное оставление части, дезертирство, мародерство и другие виды преступлений — от 5 до 15 лет лишения свободы.Советы юристов“В соответствии со ст. 31 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований. То есть законодатель не установил, где должна быть (или где может быть) вручена повестка”, —поясняет Роман Головицкий, юрист Европейской Юридической Службы. При этом в случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными лицами их прибытие на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, обязаны обеспечить органы внутренних дел на основании письменного обращения военного комиссариата.Эксперт дополняет, что приказом Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 г. N 366/789/197 от 10.09.2007, утверждена “Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности", которой установлены мероприятия, проводимые начальниками горрайорганов внутренних дел по розыску и вручению повесток гражданам, которым не удалось вручить повестку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Следует уточнить, что до настоящего времени вышеуказанная Инструкция не применялась при призыве граждан по мобилизации.По словам Кирилла Кабанова, члена Совета по правам человека при президенте РФ, в условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан РФ не предусматривается. Он отметил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует только с момента получения повестки.

https://ria.ru/20221006/povestka-1821946008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/povestka-1821910197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822667067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/moshennichestvo-1822739077.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/povestka-1822351359.html

https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, частичная мобилизация в россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, общество