https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии

Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии - РИА Новости, 27.09.2022

Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии

В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт, сообщило управление МВД по региону в Telegram. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:46

2022-09-27T09:46

2022-09-27T12:12

безопасность

республика северная осетия - алания

частичная мобилизация в россии

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ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт, сообщило управление МВД по региону в Telegram.Такое решение приняли участники совещания, которое прошло на фоне значительного увеличения потока транспорта. Во встрече приняли участие министр внутренних дел Северной Осетии, начальник ГИБДД, руководители пограничного управления ФСБ по региону и Северо-Осетинской таможни.Накануне в пресс-службе правительства Северной Осетии сообщали, что около 3500 легковых машин ожидают проезда в сторону Грузии на КПП "Верхний Ларс".Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.Об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу, заявляют власти Казахстана. Как сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой. По данным и.о. руководителя миграционной службы МВД Аслана Аталыкова, с 21 сентября в республику въехали почти 98 тысяч граждан России, а покинули за этот же период — более 64 тысяч россиян.Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов пояснил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи. Он подчеркнул, что решение об экстрадиции можно принять только если против человека в России возбуждено уголовное дело и его объявили в международный розыск. При этом предъявленное обвинение в Казахстане также должно считаться уголовным преступлением.

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819738492.html

https://ria.ru/20220926/rostov-1819663870.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика северная осетия - алания, частичная мобилизация в россии