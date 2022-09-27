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Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии - РИА Новости, 27.09.2022
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Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии - РИА Новости, 27.09.2022
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт, сообщило управление МВД по региону в Telegram. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:46
2022-09-27T12:12
безопасность
республика северная осетия - алания
частичная мобилизация в россии
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ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт, сообщило управление МВД по региону в Telegram.Такое решение приняли участники совещания, которое прошло на фоне значительного увеличения потока транспорта. Во встрече приняли участие министр внутренних дел Северной Осетии, начальник ГИБДД, руководители пограничного управления ФСБ по региону и Северо-Осетинской таможни.Накануне в пресс-службе правительства Северной Осетии сообщали, что около 3500 легковых машин ожидают проезда в сторону Грузии на КПП "Верхний Ларс".Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.Об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу, заявляют власти Казахстана. Как сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой. По данным и.о. руководителя миграционной службы МВД Аслана Аталыкова, с 21 сентября в республику въехали почти 98 тысяч граждан России, а покинули за этот же период — более 64 тысяч россиян.Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов пояснил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи. Он подчеркнул, что решение об экстрадиции можно принять только если против человека в России возбуждено уголовное дело и его объявили в международный розыск. При этом предъявленное обвинение в Казахстане также должно считаться уголовным преступлением.
https://ria.ru/20220927/gruziya-1819738492.html
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безопасность, республика северная осетия - алания, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания, Частичная мобилизация в России
09:46 27.09.2022 (обновлено: 12:12 27.09.2022)
 
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии

Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии на границе с Грузией

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобили на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Автомобили на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
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ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт, сообщило управление МВД по региону в Telegram.
Такое решение приняли участники совещания, которое прошло на фоне значительного увеличения потока транспорта. Во встрече приняли участие министр внутренних дел Северной Осетии, начальник ГИБДД, руководители пограничного управления ФСБ по региону и Северо-Осетинской таможни.

"Несмотря на принимаемые меры, <...> обстановка остается крайне напряженной. <...> Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", — говорится в публикации.

Накануне в пресс-службе правительства Северной Осетии сообщали, что около 3500 легковых машин ожидают проезда в сторону Грузии на КПП "Верхний Ларс".
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Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.
Об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу, заявляют власти Казахстана. Как сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой. По данным и.о. руководителя миграционной службы МВД Аслана Аталыкова, с 21 сентября в республику въехали почти 98 тысяч граждан России, а покинули за этот же период — более 64 тысяч россиян.
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов пояснил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи. Он подчеркнул, что решение об экстрадиции можно принять только если против человека в России возбуждено уголовное дело и его объявили в международный розыск. При этом предъявленное обвинение в Казахстане также должно считаться уголовным преступлением.
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