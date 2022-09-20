https://ria.ru/20220920/dezertirstvo-1818123811.html
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство - РИА Новости, 20.09.2022
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:40
2022-09-20T13:40
2022-09-20T13:47
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.Депутаты Госдумы одобрили ряд поправок в УК РФ. В частности, теперь неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Поправки в УК предполагают также ответственность до 5 лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время.Также УК дополняется статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения.
https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818118613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
13:40 20.09.2022 (обновлено: 13:47 20.09.2022)
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство, сдачу в плен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.
Депутаты Госдумы одобрили ряд поправок в УК РФ
. В частности, теперь неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Поправки в УК предполагают также ответственность до 5 лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время.
Также УК дополняется статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения.