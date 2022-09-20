https://ria.ru/20220920/dezertirstvo-1818123811.html

Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство

Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство - РИА Новости, 20.09.2022

Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:40

2022-09-20T13:40

2022-09-20T13:47

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госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.Депутаты Госдумы одобрили ряд поправок в УК РФ. В частности, теперь неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Поправки в УК предполагают также ответственность до 5 лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время.Также УК дополняется статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения.

https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818118613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф