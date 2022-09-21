https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335626.html
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 21.09.2022
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов
У России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:44
2022-09-21T09:44
2022-09-21T11:20
россия
безопасность
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. У России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу."У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность - у нас их почти 25 миллионов. Это частичная мобилизация – 1%, чуть больше… 300 тысяч резервистов, которые будут призваны", - сказал Шойгу в эфире "России 24"."Это не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово", - добавил министр.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
09:44 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов
Шойгу: в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов