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В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335626.html
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 21.09.2022
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов
У России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:44
2022-09-21T11:20
россия
безопасность
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. У России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу."У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность - у нас их почти 25 миллионов. Это частичная мобилизация – 1%, чуть больше… 300 тысяч резервистов, которые будут призваны", - сказал Шойгу в эфире "России 24"."Это не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово", - добавил министр.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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россия, безопасность, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
09:44 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
В рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов

Шойгу: в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. У России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность - у нас их почти 25 миллионов. Это частичная мобилизация – 1%, чуть больше… 300 тысяч резервистов, которые будут призваны", - сказал Шойгу в эфире "России 24".
Российские военнослужащие на блокпосту - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:56Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
"Это не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово", - добавил министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
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