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В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/kpp-1820605740.html
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт - РИА Новости, 30.09.2022
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт
Мобильный призывной пункт развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном - подлежащим частичной мобилизации начали вручать повестки, сообщает... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:00
2022-09-30T15:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
казахстан
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Мобильный призывной пункт развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном - подлежащим частичной мобилизации начали вручать повестки, сообщает администрация губернатора региона.На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Ранее сообщалось, что там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе введен режим повышенной готовности."В Астраханской области на границе с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. На пункте пропуска "Караузек" сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам начали вручать повестки гражданам, которые подлежат частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Те, кто получил документ, не могут покинуть Россию на основании указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Повестки получают не только астраханцы, но и жители других регионов, состоящих на воинском учёте, сообщает администрация Красноярского района.Похожая ситуация сейчас в Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс", откуда люди после объявления о частичной мобилизации стали массово уезжать в Грузию. Всех выезжающих проверяют сотрудники мобильного пункта призыва.
https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819730023.html
https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html
астраханская область
казахстан
россия
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астраханская область, казахстан, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, общество, красноярский район
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Казахстан, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Общество, Красноярский район
15:00 30.09.2022
 
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Мобильный призывной пункт развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном - подлежащим частичной мобилизации начали вручать повестки, сообщает администрация губернатора региона.
На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Ранее сообщалось, что там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе введен режим повышенной готовности.
Астана - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 11:37
В Казахстане оценили возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян
"В Астраханской области на границе с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. На пункте пропуска "Караузек" сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам начали вручать повестки гражданам, которые подлежат частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Те, кто получил документ, не могут покинуть Россию на основании указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Повестки получают не только астраханцы, но и жители других регионов, состоящих на воинском учёте, сообщает администрация Красноярского района.
Похожая ситуация сейчас в Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс", откуда люди после объявления о частичной мобилизации стали массово уезжать в Грузию. Всех выезжающих проверяют сотрудники мобильного пункта призыва.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:01Туризм
Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьКазахстанЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФОбществоКрасноярский район
 
 
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