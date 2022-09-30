https://ria.ru/20220930/kpp-1820605740.html

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт - РИА Новости, 30.09.2022

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт

Мобильный призывной пункт развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном - подлежащим частичной мобилизации начали вручать повестки, сообщает... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:00

2022-09-30T15:00

2022-09-30T15:00

специальная военная операция на украине

астраханская область

казахстан

частичная мобилизация в россии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Мобильный призывной пункт развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном - подлежащим частичной мобилизации начали вручать повестки, сообщает администрация губернатора региона.На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Ранее сообщалось, что там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе введен режим повышенной готовности."В Астраханской области на границе с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. На пункте пропуска "Караузек" сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам начали вручать повестки гражданам, которые подлежат частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Те, кто получил документ, не могут покинуть Россию на основании указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Повестки получают не только астраханцы, но и жители других регионов, состоящих на воинском учёте, сообщает администрация Красноярского района.Похожая ситуация сейчас в Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс", откуда люди после объявления о частичной мобилизации стали массово уезжать в Грузию. Всех выезжающих проверяют сотрудники мобильного пункта призыва.

https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819730023.html

https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html

астраханская область

казахстан

россия

красноярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, казахстан, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, общество, красноярский район