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В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации
В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации
Минобороны выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети, следует из выступления главы ведомства Сергея Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:03
2022-10-04T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети, следует из выступления главы ведомства Сергея Шойгу на селекторном совещании."На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. &lt;...&gt; Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", — заявил он.Должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.Шойгу подчеркнул, что призванных по частичной мобилизации будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом".По словам главы Минобороны, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции.Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже обычного, в ноябре, а увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь. Планируется призвать 120 тысяч человек — на 7500 меньше, чем осенью прошлого года.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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Шойгу о темпах мобилизации и сроках осеннего призыва
Шойгу о темпах мобилизации и сроках осеннего призыва
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безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
13:03 04.10.2022 (обновлено: 14:46 04.10.2022)
 
В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации

Шойгу: в ВС России прибыли более 200 тысяч призванных в ходе частичной мобилизации

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети, следует из выступления главы ведомства Сергея Шойгу на селекторном совещании.
"На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", — заявил он.
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Должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.
Шойгу подчеркнул, что призванных по частичной мобилизации будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом".
По словам главы Минобороны, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции.
Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже обычного, в ноябре, а увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь. Планируется призвать 120 тысяч человек — на 7500 меньше, чем осенью прошлого года.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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