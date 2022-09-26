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Уклонение от мобилизации в России 2022: чем грозит, какая ответственность и наказание
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Специальная военная операция на Украине
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Что грозит за уклонение от мобилизации: последние изменения в УК РФ
Уклонение от мобилизации в России 2022: чем грозит, какая ответственность и наказание
Что грозит за уклонение от мобилизации: последние изменения в УК РФ
В изменениях, внесенных в Уголовный кодексе РФ в сентябре 2022 года в связи с частичной мобилизацией, говорится об увеличении сроков заключения за отдельные... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:48
2022-09-26T20:54
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
госдума рф
россия
общество
безопасность
украина
днр
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В изменениях, внесенных в Уголовный кодексе РФ в сентябре 2022 года в связи с частичной мобилизацией, говорится об увеличении сроков заключения за отдельные виды преступлений, вводится понятие “военного времени”. Что может грозить гражданам России за уклонение от мобилизации, какую ответственность несет призывник и какое наказание предусматривает закон за военные проступки - в материале РИА Новости.Уклонение от мобилизацииОтветственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины.21 сентября президент Российской Федерации В.В. Путин объявил в стране частичную мобилизацию, а днем ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и новых составах преступления периода военных конфликтов, который депутаты приняли в тот же день во втором и третьем чтении. Кроме того, в стране сейчас действует Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", который регламентирует правила поведения военнообязанных во время мобилизации.Получение повесткиВоенные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись, именно с этого момента гражданин считается мобилизованным.Куда придет, как получитьПовестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.Чем грозит уклонениеЗа уклонение от мобилизации грозит как административная, так и уголовная ответственность. Какое именно наказание будет вменено, зависит от обстоятельств, повлекших неявку военнообязанного в военкомат. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не прописывает, какую именно ответственность будет нести уклонист, в статье 21 говорится: "При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".Кроме того, в нем присутствует следующая информация: "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военкоматов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".Остальные детали будут определяться отдельными правительственными актами.Административная ответственностьАдминистративные меры наказания прописаны в статье 21.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. Это наказание применяется в следующих случаях:Уголовная ответственностьУголовной ответственности подлежат злостные нарушители закона, которые намеренно без уважительной причины уклоняются от воинской службы в течение долгого времени. В статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны следующие меры наказания:Если же призывник явился в военкомат, прошел медицинскую комиссию, и уже был издан приказ о зачислении этого гражданина в ряды вооруженных сил, после которого он решил уклониться от призыва, то по отношению к нему уже применяется статья 337 УК РФ, по которой предусмотрено наказание:Выезд за границу в период мобилизацииС момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.ЗаконодательствоОсновным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".Закон ссылается на следующие нормативные акты:Ответственность за неявку по повестке регулируют:Поправки в УК с "мобилизацией" и "военным временем"20 сентября Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым наказание ужесточается за отдельные виды преступлений во время мобилизации, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий и военного положения. Теперь к уклонистам и военным преступникам будут применяться следующие меры:
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20:48 26.09.2022 (обновлено: 20:54 26.09.2022)
 

Что грозит за уклонение от мобилизации: последние изменения в УК РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУклонение от мобилизации
Уклонение от мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уклонение от мобилизации
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Оглавление
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В изменениях, внесенных в Уголовный кодексе РФ в сентябре 2022 года в связи с частичной мобилизацией, говорится об увеличении сроков заключения за отдельные виды преступлений, вводится понятие “военного времени”. Что может грозить гражданам России за уклонение от мобилизации, какую ответственность несет призывник и какое наказание предусматривает закон за военные проступки - в материале РИА Новости.

Уклонение от мобилизации

Ответственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины.
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Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка
21 сентября президент Российской Федерации В.В. Путин объявил в стране частичную мобилизацию, а днем ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и новых составах преступления периода военных конфликтов, который депутаты приняли в тот же день во втором и третьем чтении. Кроме того, в стране сейчас действует Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", который регламентирует правила поведения военнообязанных во время мобилизации.

Получение повестки

Военные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись, именно с этого момента гражданин считается мобилизованным.
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:23Специальная военная операция на Украине
"Объясняем.рф" сообщил, что повестки могут вручать в любое время суток

Куда придет, как получить

Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.

Чем грозит уклонение

За уклонение от мобилизации грозит как административная, так и уголовная ответственность. Какое именно наказание будет вменено, зависит от обстоятельств, повлекших неявку военнообязанного в военкомат. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не прописывает, какую именно ответственность будет нести уклонист, в статье 21 говорится: "При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".
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Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана
Кроме того, в нем присутствует следующая информация: "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военкоматов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".
Остальные детали будут определяться отдельными правительственными актами.

Административная ответственность

Административные меры наказания прописаны в статье 21.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. Это наказание применяется в следующих случаях:
  • неявка в военкомат по повестке без уважительной причины;
  • непостановка на военный учет при переезде на новое место жительства;
  • несообщение в военный комиссариат об изменении семейного положения, места работы или должности, образования, места жительства.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНа сборном пункте военного комиссариата
На сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На сборном пункте военного комиссариата

Уголовная ответственность

Уголовной ответственности подлежат злостные нарушители закона, которые намеренно без уважительной причины уклоняются от воинской службы в течение долгого времени. В статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны следующие меры наказания:
  • штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за 18 месяцев;
  • принудительные работы на срок до 2 лет;
  • арест на срок до 6 месяцев;
  • лишение свободы на срок до 2 лет.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Если же призывник явился в военкомат, прошел медицинскую комиссию, и уже был издан приказ о зачислении этого гражданина в ряды вооруженных сил, после которого он решил уклониться от призыва, то по отношению к нему уже применяется статья 337 УК РФ, по которой предусмотрено наказание:
  • при неявке от 2 до 10 суток: арест на срок от 2 до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до 1 года;
  • неявка от 10 суток до 1 месяца: ограничение по военной службе до 2 лет; содержание в воинской дисциплинарной части до 2 лет; лишение свободы до 3 лет;
  • неявка дольше 1 месяца: лишение свободы на срок до 5 лет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:21Туризм
В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

Выезд за границу в период мобилизации

С момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.

Законодательство

Основным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:55
Новых законов об уклонении от призыва не было и нет, заявил Клишас
Закон ссылается на следующие нормативные акты:
Ответственность за неявку по повестке регулируют:

Поправки в УК с "мобилизацией" и "военным временем"

20 сентября Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым наказание ужесточается за отдельные виды преступлений во время мобилизации, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий и военного положения. Теперь к уклонистам и военным преступникам будут применяться следующие меры:
Категории годности к военной службе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:14
Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает
  • Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях: лишение свободы до 3 лет. При наступлении тяжких последствий - до 10 лет.
  • Самовольное оставление части: от 5 до 10 лет лишения свободы.
  • Дезертирство: до 15 лет лишения свободы.
  • Уклонение от воинской службы путем симуляции болезни: до 10 лет тюрьмы.
  • Нарушение правил несения караульной и пограничной службы, умышленное повреждение военного имущества: до 10 лет.
  • Уничтожение военного имущества в условиях военного времени по неосторожности: до 5 лет.
  • Добровольная сдача в плен (если нет госизмены): от 3 до 10 лет. Но если преступление совершено в первый раз и военнослужащий принял меры для своего освобождения, вернулся в часть и не совершил никаких преступлений во время нахождения в плену, то уголовное наказание может быть отменено.
  • Мародерство в условиях военного времени - до 6 лет заключения, если оно повлекло за собой ущерб в особо крупном размере, тяжкий вред здоровью или убийство - до 15 лет тюрьмы.
  • Срыв гособоронзаказа: в зависимости от тяжести последствий от 8 до 10 лет лишения свободы.
 
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