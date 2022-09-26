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Что грозит за уклонение от мобилизации: последние изменения в УК РФ

Уклонение от мобилизации в России 2022: чем грозит, какая ответственность и наказание

Что грозит за уклонение от мобилизации: последние изменения в УК РФ

В изменениях, внесенных в Уголовный кодексе РФ в сентябре 2022 года в связи с частичной мобилизацией, говорится об увеличении сроков заключения за отдельные... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:48

2022-09-26T20:48

2022-09-26T20:54

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В изменениях, внесенных в Уголовный кодексе РФ в сентябре 2022 года в связи с частичной мобилизацией, говорится об увеличении сроков заключения за отдельные виды преступлений, вводится понятие “военного времени”. Что может грозить гражданам России за уклонение от мобилизации, какую ответственность несет призывник и какое наказание предусматривает закон за военные проступки - в материале РИА Новости.Уклонение от мобилизацииОтветственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины.21 сентября президент Российской Федерации В.В. Путин объявил в стране частичную мобилизацию, а днем ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и новых составах преступления периода военных конфликтов, который депутаты приняли в тот же день во втором и третьем чтении. Кроме того, в стране сейчас действует Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", который регламентирует правила поведения военнообязанных во время мобилизации.Получение повесткиВоенные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись, именно с этого момента гражданин считается мобилизованным.Куда придет, как получитьПовестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.Чем грозит уклонениеЗа уклонение от мобилизации грозит как административная, так и уголовная ответственность. Какое именно наказание будет вменено, зависит от обстоятельств, повлекших неявку военнообязанного в военкомат. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не прописывает, какую именно ответственность будет нести уклонист, в статье 21 говорится: "При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".Кроме того, в нем присутствует следующая информация: "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военкоматов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".Остальные детали будут определяться отдельными правительственными актами.Административная ответственностьАдминистративные меры наказания прописаны в статье 21.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. Это наказание применяется в следующих случаях:Уголовная ответственностьУголовной ответственности подлежат злостные нарушители закона, которые намеренно без уважительной причины уклоняются от воинской службы в течение долгого времени. В статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны следующие меры наказания:Если же призывник явился в военкомат, прошел медицинскую комиссию, и уже был издан приказ о зачислении этого гражданина в ряды вооруженных сил, после которого он решил уклониться от призыва, то по отношению к нему уже применяется статья 337 УК РФ, по которой предусмотрено наказание:Выезд за границу в период мобилизацииС момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.ЗаконодательствоОсновным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".Закон ссылается на следующие нормативные акты:Ответственность за неявку по повестке регулируют:Поправки в УК с "мобилизацией" и "военным временем"20 сентября Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым наказание ужесточается за отдельные виды преступлений во время мобилизации, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий и военного положения. Теперь к уклонистам и военным преступникам будут применяться следующие меры:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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