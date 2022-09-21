https://ria.ru/20220921/vyezd-1818384491.html

Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу

Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу - РИА Новости, 21.09.2022

Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил набраться терпения, так... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:45

2022-09-21T12:45

2022-09-21T12:45

дмитрий песков

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил набраться терпения, так как "разъяснения последуют".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли решения о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, частичная мобилизация в россии