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Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу - РИА Новости, 21.09.2022
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Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу
Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу - РИА Новости, 21.09.2022
Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил набраться терпения, так... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:45
2022-09-21T12:45
дмитрий песков
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил набраться терпения, так как "разъяснения последуют".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли решения о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации.
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дмитрий песков, россия, частичная мобилизация в россии
Дмитрий Песков, Россия, Частичная мобилизация в России
12:45 21.09.2022
 
Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу

Песков призвал дождаться разъяснений по выезду за границу подлежащим частичной мобилизации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил набраться терпения, так как "разъяснения последуют".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли решения о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:39
Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации
 
Дмитрий ПесковРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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