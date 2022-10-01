Самое важное в туризме за неделю: снижение цен на билеты, закрытие границ
Важные новости туризма за неделю: карты "Мир", закрытие границ, смягчение ковидных мер
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Последняя неделя сентября в туризме выдалась насыщенной на события. Из хорошего — в Госдуме внесли ясность в правила передвижения граждан, попавших под мобилизацию, Япония и Канада сообщили об отмене почти всех ковидных ограничений на въезд, а ситуация на КПП "Верхний Ларс" наконец-то стабилизировалась. Однако в ночь на эту пятницу Финляндия закрыла границы для российских туристов. О самом важном — в дайджесте РИА Новости.
В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Теперь въезд разрешен только для членов семей граждан страны и государств-членов ЕС, сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, собственников недвижимости, дипломатов. Также пускают на учебу, лечение, по работе и "веским личным причинам". Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке на пограничном контроле.
Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в очереди на границе с Грузией в пятницу стоят 2580 автомобилей, что примерно на тысячу меньше, чем три дня назад. На подъездах к КПП развернут городок жизнеобеспечения: людям привозят воду, продукты, при необходимости оказывают медпомощь.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил правила поездок по стране и за рубеж для попадающих под призыв россиян. "Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил он в своем Telegram-канале в четверг.
Еще две страны сообщили об упрощении правил въезда для иностранных туристов. С 1 октября требования о ПЦР-тестах и справках о вакцинации отменяют в Канаде, а с 11 октября почти все ограничения снимает Япония. В частности, возобновится выдача виз, начнут пускать не только организованных, но и самостоятельных путешественников.
"Душанбэ Сити Банк" в понедельник приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок в работе российской платежной системы. Сейчас туристы могут снять деньги только в банкоматах "Сбербанка Таджикистана".
Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции, которая тоже отказалась от российской платежной системы, прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм попросил возвращать деньги за путевки мобилизованным гражданам в приоритетном порядке и без удержания фактически понесенных расходов. Соответствующие письма глава ведомства Зарина Догузова уже направила туроператорам и отельерам.