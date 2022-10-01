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Самое важное в туризме за неделю: снижение цен на билеты, закрытие границ - РИА Новости, 01.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221001/daydzhest-1820653670.html
Самое важное в туризме за неделю: снижение цен на билеты, закрытие границ
Самое важное в туризме за неделю: снижение цен на билеты, закрытие границ - РИА Новости, 01.10.2022
Самое важное в туризме за неделю: снижение цен на билеты, закрытие границ
Последняя неделя сентября в туризме выдалась насыщенной на события. Из хорошего — в Госдуме внесли ясность в правила передвижения граждан, попавших под... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:30
2022-10-01T06:30
туризм
зарина догузова
сергей меняйло
новости - туризм
вячеслав володин
финляндия
грузия
канада
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Последняя неделя сентября в туризме выдалась насыщенной на события. Из хорошего — в Госдуме внесли ясность в правила передвижения граждан, попавших под мобилизацию, Япония и Канада сообщили об отмене почти всех ковидных ограничений на въезд, а ситуация на КПП "Верхний Ларс" наконец-то стабилизировалась. Однако в ночь на эту пятницу Финляндия закрыла границы для российских туристов. О самом важном — в дайджесте РИА Новости.В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Теперь въезд разрешен только для членов семей граждан страны и государств-членов ЕС, сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, собственников недвижимости, дипломатов. Также пускают на учебу, лечение, по работе и "веским личным причинам". Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке на пограничном контроле.Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в очереди на границе с Грузией в пятницу стоят 2580 автомобилей, что примерно на тысячу меньше, чем три дня назад. На подъездах к КПП развернут городок жизнеобеспечения: людям привозят воду, продукты, при необходимости оказывают медпомощь.Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил правила поездок по стране и за рубеж для попадающих под призыв россиян. "Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил он в своем Telegram-канале в четверг.Еще две страны сообщили об упрощении правил въезда для иностранных туристов. С 1 октября требования о ПЦР-тестах и справках о вакцинации отменяют в Канаде, а с 11 октября почти все ограничения снимает Япония. В частности, возобновится выдача виз, начнут пускать не только организованных, но и самостоятельных путешественников."Душанбэ Сити Банк" в понедельник приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок в работе российской платежной системы. Сейчас туристы могут снять деньги только в банкоматах "Сбербанка Таджикистана".Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции, которая тоже отказалась от российской платежной системы, прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Цены на авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Армению и Казахстан начали снижаться. Уже в середине октября улететь в Стамбул можно будет за 24 тысячи рублей, в Дубай — за 65 тысяч, в Ереван — за 14, а в Алма-Ату — за 13 с пересадкой и за 23 на прямом рейсе.Ростуризм попросил возвращать деньги за путевки мобилизованным гражданам в приоритетном порядке и без удержания фактически понесенных расходов. Соответствующие письма глава ведомства Зарина Догузова уже направила туроператорам и отельерам.
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зарина догузова, сергей меняйло, новости - туризм, вячеслав володин, финляндия, грузия, канада, евросоюз, госдума рф, туризм, туристы, карта "мир", япония, федеральное агентство по туризму (ростуризм), авиабилеты, цены
Туризм, Зарина Догузова, Сергей Меняйло, Новости - Туризм, Вячеслав Володин, Финляндия, Грузия, Канада, Евросоюз, Госдума РФ, Туризм, туристы, Карта "Мир", Япония, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Авиабилеты, Цены
06:30 01.10.2022
 
Самое важное в туризме за неделю: снижение цен на билеты, закрытие границ

Важные новости туризма за неделю: карты "Мир", закрытие границ, смягчение ковидных мер

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Последняя неделя сентября в туризме выдалась насыщенной на события. Из хорошего — в Госдуме внесли ясность в правила передвижения граждан, попавших под мобилизацию, Япония и Канада сообщили об отмене почти всех ковидных ограничений на въезд, а ситуация на КПП "Верхний Ларс" наконец-то стабилизировалась. Однако в ночь на эту пятницу Финляндия закрыла границы для российских туристов. О самом важном — в дайджесте РИА Новости.
В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Теперь въезд разрешен только для членов семей граждан страны и государств-членов ЕС, сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, собственников недвижимости, дипломатов. Также пускают на учебу, лечение, по работе и "веским личным причинам". Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке на пограничном контроле.
Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в очереди на границе с Грузией в пятницу стоят 2580 автомобилей, что примерно на тысячу меньше, чем три дня назад. На подъездах к КПП развернут городок жизнеобеспечения: людям привозят воду, продукты, при необходимости оказывают медпомощь.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил правила поездок по стране и за рубеж для попадающих под призыв россиян. "Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил он в своем Telegram-канале в четверг.
Еще две страны сообщили об упрощении правил въезда для иностранных туристов. С 1 октября требования о ПЦР-тестах и справках о вакцинации отменяют в Канаде, а с 11 октября почти все ограничения снимает Япония. В частности, возобновится выдача виз, начнут пускать не только организованных, но и самостоятельных путешественников.
"Душанбэ Сити Банк" в понедельник приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок в работе российской платежной системы. Сейчас туристы могут снять деньги только в банкоматах "Сбербанка Таджикистана".
Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции, которая тоже отказалась от российской платежной системы, прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Цены на авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Армению и Казахстан начали снижаться. Уже в середине октября улететь в Стамбул можно будет за 24 тысячи рублей, в Дубай — за 65 тысяч, в Ереван — за 14, а в Алма-Ату — за 13 с пересадкой и за 23 на прямом рейсе.
Ростуризм попросил возвращать деньги за путевки мобилизованным гражданам в приоритетном порядке и без удержания фактически понесенных расходов. Соответствующие письма глава ведомства Зарина Догузова уже направила туроператорам и отельерам.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:00Туризм
"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей
 
ТуризмЗарина ДогузоваСергей МеняйлоНовости - ТуризмВячеслав ВолодинФинляндияГрузияКанадаЕвросоюзГосдума РФТуризмтуристыКарта "Мир"ЯпонияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)АвиабилетыЦены
 
 
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