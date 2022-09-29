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Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно - РИА Новости, 29.09.2022
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно
Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:07
2022-09-29T17:12
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
госдума рф
вячеслав володин
россия
туризм
туристы
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР."Довожу до вашего сведения. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил в четверг в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Это значит, что попадающим под призыв россиянам можно свободно путешествовать по стране и за ее пределами: обращаться в военкомат за соответствующей справкой не нужно.Предыдущий пост Володина в Telegram вызвал недоумение со стороны коллег и читателей. "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — заявил он. Однако позже скорректировал свою позицию.
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ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, вячеслав володин, россия, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии, новости - туризм
Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России, Новости - Туризм
16:07 29.09.2022 (обновлено: 17:12 29.09.2022)
 
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно

Володин: для выезда за границу и поездок по России не требуется разрешений от военкомата

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве
Мужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР.
"Довожу до вашего сведения. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил в четверг в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Это значит, что попадающим под призыв россиянам можно свободно путешествовать по стране и за ее пределами: обращаться в военкомат за соответствующей справкой не нужно.
Предыдущий пост Володина в Telegram вызвал недоумение со стороны коллег и читателей. "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — заявил он. Однако позже скорректировал свою позицию.
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ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияТуризмтуристыЧастичная мобилизация в РоссииНовости - Туризм
 
 
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