https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820348042.html

Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно

Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно - РИА Новости, 29.09.2022

Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно

Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:07

2022-09-29T16:07

2022-09-29T17:12

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

госдума рф

вячеслав володин

россия

туризм

туристы

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817172229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6614ec430cab5a99b80efc3533e30ef1.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР."Довожу до вашего сведения. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил в четверг в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Это значит, что попадающим под призыв россиянам можно свободно путешествовать по стране и за ее пределами: обращаться в военкомат за соответствующей справкой не нужно.Предыдущий пост Володина в Telegram вызвал недоумение со стороны коллег и читателей. "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — заявил он. Однако позже скорректировал свою позицию.

https://ria.ru/20220929/vladikavkaz-1820258189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, вячеслав володин, россия, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии, новости - туризм