https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820348042.html
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно - РИА Новости, 29.09.2022
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно
Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:07
2022-09-29T16:07
2022-09-29T17:12
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
госдума рф
вячеслав володин
россия
туризм
туристы
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Для путешествий по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно, сообщает АТОР."Довожу до вашего сведения. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — пояснил в четверг в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Это значит, что попадающим под призыв россиянам можно свободно путешествовать по стране и за ее пределами: обращаться в военкомат за соответствующей справкой не нужно.Предыдущий пост Володина в Telegram вызвал недоумение со стороны коллег и читателей. "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", — заявил он. Однако позже скорректировал свою позицию.
https://ria.ru/20220929/vladikavkaz-1820258189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, вячеслав володин, россия, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии, новости - туризм
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16:07 29.09.2022 (обновлено: 17:12 29.09.2022)
Володин: для поездок по России и за рубеж разрешение от военкомата не нужно
Володин: для выезда за границу и поездок по России не требуется разрешений от военкомата