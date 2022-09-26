https://ria.ru/20220926/mir-1819520320.html

"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"

"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 26.09.2022

"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"

"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:49

2022-09-26T15:49

2022-09-26T15:49

туризм

таджикистан

технологии

карта "мир"

новости - туризм

туризм

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ДУШАНБЕ, 26 сен — РИА Новости. "Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка."На данный момент карты "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — уточняют в пресс-службе.Помимо "Душанбе Сити Банка", российские карты в стране обслуживает "Сбербанк Таджикистана" (Амонатбанк).Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности в субботу писала, что украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную атаку на нее с целью перегрузить систему и вызвать сбои.Турецкие банки Isbank и Denizbank на минувшей неделе прекратили принимать российские карты. Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее обслуживание "Мира" приостановил и "Народный банк Казахстана".

https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html

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Ольга Кабанова

таджикистан, технологии, карта "мир", новости - туризм, туризм