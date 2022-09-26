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"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 26.09.2022
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:49
2022-09-26T15:49
2022-09-26T15:49
туризм
таджикистан
технологии
карта "мир"
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ДУШАНБЕ, 26 сен — РИА Новости. "Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка."На данный момент карты "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — уточняют в пресс-службе.Помимо "Душанбе Сити Банка", российские карты в стране обслуживает "Сбербанк Таджикистана" (Амонатбанк).Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности в субботу писала, что украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную атаку на нее с целью перегрузить систему и вызвать сбои.Турецкие банки Isbank и Denizbank на минувшей неделе прекратили принимать российские карты. Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее обслуживание "Мира" приостановил и "Народный банк Казахстана".
https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, технологии, карта "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Таджикистан, Технологии, Карта "Мир", Новости - Туризм, Туризм
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок