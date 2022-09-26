Рейтинг@Mail.ru
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220926/mir-1819520320.html
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 26.09.2022
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:49
2022-09-26T15:49
туризм
таджикистан
технологии
карта "мир"
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780115119_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_c3879733902f768fe1c8368b4bccfbbc.jpg
ДУШАНБЕ, 26 сен — РИА Новости. "Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка."На данный момент карты "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — уточняют в пресс-службе.Помимо "Душанбе Сити Банка", российские карты в стране обслуживает "Сбербанк Таджикистана" (Амонатбанк).Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности в субботу писала, что украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную атаку на нее с целью перегрузить систему и вызвать сбои.Турецкие банки Isbank и Denizbank на минувшей неделе прекратили принимать российские карты. Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее обслуживание "Мира" приостановил и "Народный банк Казахстана".
https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780115119_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_b184f3b70d404ed79ea3099f61f27d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, технологии, карта "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Таджикистан, Технологии, Карта "Мир", Новости - Туризм, Туризм
15:49 26.09.2022
 
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"

"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 26 сен — РИА Новости. "Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка.
"На данный момент карты "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — уточняют в пресс-службе.
Помимо "Душанбе Сити Банка", российские карты в стране обслуживает "Сбербанк Таджикистана" (Амонатбанк).
Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности в субботу писала, что украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную атаку на нее с целью перегрузить систему и вызвать сбои.
Турецкие банки Isbank и Denizbank на минувшей неделе прекратили принимать российские карты. Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее обслуживание "Мира" приостановил и "Народный банк Казахстана".
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 21:30Туризм
В Турции обсудили альтернативы карте "Мир"
 
ТуризмТаджикистанТехнологииКарта "Мир"Новости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала