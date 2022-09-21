https://ria.ru/20220921/bank-1818321131.html
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах - РИА Новости, 21.09.2022
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах
Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:27
2022-09-21T08:27
2022-09-21T15:03
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АЛМА-АТА, 21 сен — РИА Новости. Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг, сообщили РИА Новости в контакт-центре финансового института.Газета "Известия" в среду сообщила, что Народный банк Казахстана перестал работать с картами платежной системы "Мир"."Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме", — сказал сотрудник контакт-центра.Собеседник агентства предположил, что данное решение может быть связано с санкциями, однако добавил, что не располагает информацией на этот счет.Пресс-служба банка пока не ответила на соответствующий запрос РИА Новости.Как ранее сообщалось, два турецких банка, Ишбанк и Денизбанк, подтвердили, что прекратили обслуживать российские карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России.Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России. Кроме того, прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, казахстан, санкции в отношении россии, новости - туризм
Экономика, США, Россия, Казахстан, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
08:27 21.09.2022 (обновлено: 15:03 21.09.2022)
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах
Крупнейший в Казахстане Народный банк приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах
АЛМА-АТА, 21 сен — РИА Новости. Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг, сообщили РИА Новости в контакт-центре финансового института.
Газета "Известия" в среду сообщила, что Народный банк Казахстана перестал работать с картами платежной системы "Мир".
"Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме", — сказал сотрудник контакт-центра.
Собеседник агентства предположил, что данное решение может быть связано с санкциями, однако добавил, что не располагает информацией на этот счет.
Пресс-служба банка пока не ответила на соответствующий запрос РИА Новости.
Как ранее сообщалось, два турецких банка, Ишбанк и Денизбанк, подтвердили, что прекратили обслуживать российские карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США
и Великобритании
против России
.
Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России. Кроме того, прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.