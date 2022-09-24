"Ъ": украинские хакеры атаковали платежную систему "Мир"
"Коммерсант": украинские хакеры начали масштабную атаку на платежную систему "Мир"
Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские хакеры начали масштабную атаку на платежную систему "Мир" и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности.
Накануне руководитель подразделения информационной безопасности НСПК Артем Гутник заявлял, что число кибератак на Национальную систему платежных карт с февраля выросло не в два-три раза, а намного больше, мошенники действуют беспрестанно, однако банковская отрасль в России надежна, а уровень зрелости информационный безопасности в стране, вероятно, один из лучших в мире.
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"Украинские хактивисты на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную DDoS-атаку на нее... Цель атаки - перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт", - утверждает газета. Согласно ее данным, атаке подвергается и оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), а атаки координируются через чаты проукраинских активистов.
Собеседники газеты на российском рынке кибербезопасности подтвердили факт атаки и пояснили, что атакующие генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов для того, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.
В Центробанке газете по этому поводу не ответили, в НСПК от комментариев отказались, а в Минцифры сообщили, что вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам и ЦБ.
Ранее турецкие банки Isbank и Denizbank сообщили, что прекратили обслуживать карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее "Народный банк Казахстана", крупнейший банк страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.
Участниками платежной системы "Мир" на сегодня является большинство российских банков, они осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Кроме того, карты "Мир" принимаются в целом ряде зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Южной Осетии, Абхазии, Турции и других.