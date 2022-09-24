https://ria.ru/20220924/mir-1819101464.html

"Ъ": украинские хакеры атаковали платежную систему "Мир"

"Ъ": украинские хакеры атаковали платежную систему "Мир" - РИА Новости, 24.09.2022

"Ъ": украинские хакеры атаковали платежную систему "Мир"

Украинские хакеры начали масштабную атаку на платежную систему "Мир" и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T03:27

2022-09-24T03:27

2022-09-24T03:27

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские хакеры начали масштабную атаку на платежную систему "Мир" и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности.Накануне руководитель подразделения информационной безопасности НСПК Артем Гутник заявлял, что число кибератак на Национальную систему платежных карт с февраля выросло не в два-три раза, а намного больше, мошенники действуют беспрестанно, однако банковская отрасль в России надежна, а уровень зрелости информационный безопасности в стране, вероятно, один из лучших в мире."Украинские хактивисты на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную DDoS-атаку на нее... Цель атаки - перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт", - утверждает газета. Согласно ее данным, атаке подвергается и оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), а атаки координируются через чаты проукраинских активистов.Собеседники газеты на российском рынке кибербезопасности подтвердили факт атаки и пояснили, что атакующие генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов для того, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.В Центробанке газете по этому поводу не ответили, в НСПК от комментариев отказались, а в Минцифры сообщили, что вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам и ЦБ.Ранее турецкие банки Isbank и Denizbank сообщили, что прекратили обслуживать карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее "Народный банк Казахстана", крупнейший банк страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.Участниками платежной системы "Мир" на сегодня является большинство российских банков, они осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Кроме того, карты "Мир" принимаются в целом ряде зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Южной Осетии, Абхазии, Турции и других.

https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html

https://ria.ru/20220923/karty-1818848451.html

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экономика, технологии, россия, сша, великобритания, центральный банк рф (цб рф)