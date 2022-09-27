https://ria.ru/20220927/aviabilety-1819481079.html

Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться

Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться - РИА Новости, 27.09.2022

Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться

Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T07:51

2022-09-27T07:51

2022-09-27T08:32

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Уже с 15 октября тарифы приходят в окончательную норму", — отметили в ассоциации. За перелет по маршруту Москва — Стамбул "Аэрофлот" просит 33,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, а в Дубай эта же авиакомпания может довезти за 72,5 тысячи рублей.Снижается стоимость билетов и в Ташкент — до 17,2 тысячи рублей, Ереван (15,7 тысячи рублей), Алма-Ату (прямой стоит 26,5 тысячи рублей, с одной пересадкой — 11,9 тысячи).

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, снг, туризм, авиабилеты