https://ria.ru/20220927/aviabilety-1819481079.html
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться - РИА Новости, 27.09.2022
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться
Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T07:51
2022-09-27T07:51
2022-09-27T08:32
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Уже с 15 октября тарифы приходят в окончательную норму", — отметили в ассоциации. За перелет по маршруту Москва — Стамбул "Аэрофлот" просит 33,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, а в Дубай эта же авиакомпания может довезти за 72,5 тысячи рублей.Снижается стоимость билетов и в Ташкент — до 17,2 тысячи рублей, Ереван (15,7 тысячи рублей), Алма-Ату (прямой стоит 26,5 тысячи рублей, с одной пересадкой — 11,9 тысячи).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, снг, туризм, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, СНГ, Туризм, Авиабилеты
07:51 27.09.2022 (обновлено: 08:32 27.09.2022)
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться
АТОР: цены на авиабилеты из Москвы в Турцию и ОАЭ на середину октября не выше обычных