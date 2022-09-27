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Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться - РИА Новости, 27.09.2022
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться
Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T07:51
2022-09-27T08:32
туризм
новости - туризм
москва
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
снг
туризм
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Уже с 15 октября тарифы приходят в окончательную норму", — отметили в ассоциации. За перелет по маршруту Москва — Стамбул "Аэрофлот" просит 33,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, а в Дубай эта же авиакомпания может довезти за 72,5 тысячи рублей.Снижается стоимость билетов и в Ташкент — до 17,2 тысячи рублей, Ереван (15,7 тысячи рублей), Алма-Ату (прямой стоит 26,5 тысячи рублей, с одной пересадкой — 11,9 тысячи).
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новости - туризм, москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, снг, туризм, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, СНГ, Туризм, Авиабилеты
07:51 27.09.2022 (обновлено: 08:32 27.09.2022)
 
Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ начали снижаться

АТОР: цены на авиабилеты из Москвы в Турцию и ОАЭ на середину октября не выше обычных

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Аэропорт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны СНГ на середину октября не выше обычных, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Уже с 15 октября тарифы приходят в окончательную норму", — отметили в ассоциации.
За перелет по маршруту МоскваСтамбул "Аэрофлот" просит 33,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, а в Дубай эта же авиакомпания может довезти за 72,5 тысячи рублей.
Снижается стоимость билетов и в Ташкент — до 17,2 тысячи рублей, Ереван (15,7 тысячи рублей), Алма-Ату (прямой стоит 26,5 тысячи рублей, с одной пересадкой — 11,9 тысячи).
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:08Туризм
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)ОАЭСНГТуризмАвиабилеты
 
 
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