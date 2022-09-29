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Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820407265.html
Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме
Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме - РИА Новости, 29.09.2022
Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме
Финляндия закроется для россиян по пандемийной схеме, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:10
2022-09-29T18:10
туризм
новости - туризм
финляндия
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия закроется для россиян по пандемийной схеме, сообщает АТОР.По новым правилам, поездки в Финляндию или транзитом через нее в другие страны с целью туризма будут невозможны с 30 сентября. "По туристической визе пустят только по "существенным причинам" — а их список аналогичен тем, что действовал в период пандемийных ограничений и закрытия сухопутной границы", поясняют в ассоциации.Уточняется, что пускать будут только членов семей граждан Финляндии и стран-членов ЕС, сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, собственников недвижимости, дипломатов, а также на учебу, лечение, по работе и "веским личным причинам" — например, на похороны близкого человека.Более того, россиян ждут собеседования на пограничном контроле: каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, добавляют в АТОР.Вернуться в РФ через Финляндию пока что можно, однако в будущем въехать в страну через другие государства не получится. Если у туристов уже куплены билеты, эксперты рекомендуют обращаться по месту их приобретения или в службу поддержки авиакомпании. По словам экспертов, шансы получить возврат средств за несостоявшийся перелет у регулярного перевозчика выше, чем у бюджетного.
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новости - туризм, финляндия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Туризм
18:10 29.09.2022
 
Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме

АТОР: Финляндия закроется для россиян по пандемийной схеме

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия закроется для россиян по пандемийной схеме, сообщает АТОР.
По новым правилам, поездки в Финляндию или транзитом через нее в другие страны с целью туризма будут невозможны с 30 сентября. "По туристической визе пустят только по "существенным причинам" — а их список аналогичен тем, что действовал в период пандемийных ограничений и закрытия сухопутной границы", поясняют в ассоциации.
Уточняется, что пускать будут только членов семей граждан Финляндии и стран-членов ЕС, сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, собственников недвижимости, дипломатов, а также на учебу, лечение, по работе и "веским личным причинам" — например, на похороны близкого человека.
Более того, россиян ждут собеседования на пограничном контроле: каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, добавляют в АТОР.
Вернуться в РФ через Финляндию пока что можно, однако в будущем въехать в страну через другие государства не получится. Если у туристов уже куплены билеты, эксперты рекомендуют обращаться по месту их приобретения или в службу поддержки авиакомпании. По словам экспертов, шансы получить возврат средств за несостоявшийся перелет у регулярного перевозчика выше, чем у бюджетного.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:29В мире
Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для россиян
 
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