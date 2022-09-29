https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820407265.html

Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме

Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме - РИА Новости, 29.09.2022

Финляндию закроют для россиян по пандемийной схеме

Финляндия закроется для россиян по пандемийной схеме, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:10

2022-09-29T18:10

2022-09-29T18:10

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия закроется для россиян по пандемийной схеме, сообщает АТОР.По новым правилам, поездки в Финляндию или транзитом через нее в другие страны с целью туризма будут невозможны с 30 сентября. "По туристической визе пустят только по "существенным причинам" — а их список аналогичен тем, что действовал в период пандемийных ограничений и закрытия сухопутной границы", поясняют в ассоциации.Уточняется, что пускать будут только членов семей граждан Финляндии и стран-членов ЕС, сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, собственников недвижимости, дипломатов, а также на учебу, лечение, по работе и "веским личным причинам" — например, на похороны близкого человека.Более того, россиян ждут собеседования на пограничном контроле: каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, добавляют в АТОР.Вернуться в РФ через Финляндию пока что можно, однако в будущем въехать в страну через другие государства не получится. Если у туристов уже куплены билеты, эксперты рекомендуют обращаться по месту их приобретения или в службу поддержки авиакомпании. По словам экспертов, шансы получить возврат средств за несостоявшийся перелет у регулярного перевозчика выше, чем у бюджетного.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/granitsa-1820305613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, финляндия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм