https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820477655.html
Финляндия закрыла границу для российских туристов
Финляндия закрыла границу для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022
Финляндия закрыла границу для российских туристов
Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу границу для российских туристов, сообщает правительство страны. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:21
2022-09-30T00:21
2022-09-30T01:07
туризм
в мире
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен - РИА Новости. Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу границу для российских туристов, сообщает правительство страны.Еще с 19 сентября вместе ввели ограничения для поездок россиян Польша, Литва, Латвия и Эстония.Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов. Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий в принятии национальных решений и политики, когда принимаются во внимание такие факторы, как международные отношения и безопасность.В Хельсинки обосновали свое решение спецоперацией на Украине и объявленной в России частичной мобилизацией, которые, якобы, "изменили ситуацию с безопасностью в Европе"."Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения", - заявили в кабмине.Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию, уточняет кабмин.Своей целью финский кабмин назвал полное прекращение "туризма и связанного с ним транзита из России". "Она резко ограничит возможности приема визовых заявлений в России. Резолюция не будет препятствовать поездкам, если это будет сочтено необходимым по гуманитарным причинам, в национальных интересах или для выполнения международных обязательств Финляндии", - говорится в заявлении.Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820407265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия
Туризм, В мире, Россия, Финляндия
00:21 30.09.2022 (обновлено: 01:07 30.09.2022)
Финляндия закрыла границу для российских туристов
Финляндия последней из приграничных стран ЕС закрыла границу для российских туристов
ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен - РИА Новости. Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу границу для российских туристов, сообщает правительство страны.
Еще с 19 сентября вместе ввели ограничения для поездок россиян Польша
, Литва
, Латвия
и Эстония
.
"Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении финского кабмина.
Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов. Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий в принятии национальных решений и политики, когда принимаются во внимание такие факторы, как международные отношения и безопасность.
В Хельсинки обосновали свое решение спецоперацией на Украине и объявленной в России частичной мобилизацией, которые, якобы, "изменили ситуацию с безопасностью в Европе
".
"Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения", - заявили в кабмине.
Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию, уточняет кабмин.
Своей целью финский кабмин назвал полное прекращение "туризма и связанного с ним транзита из России". "Она резко ограничит возможности приема визовых заявлений в России. Резолюция не будет препятствовать поездкам, если это будет сочтено необходимым по гуманитарным причинам, в национальных интересах или для выполнения международных обязательств Финляндии", - говорится в заявлении.
Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и ЕС
, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
заявляла, что Москва
не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отмечал, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.