https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820477655.html

Финляндия закрыла границу для российских туристов

Финляндия закрыла границу для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022

Финляндия закрыла границу для российских туристов

Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу границу для российских туристов, сообщает правительство страны. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:21

2022-09-30T00:21

2022-09-30T01:07

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен - РИА Новости. Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу границу для российских туристов, сообщает правительство страны.Еще с 19 сентября вместе ввели ограничения для поездок россиян Польша, Литва, Латвия и Эстония.Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов. Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий в принятии национальных решений и политики, когда принимаются во внимание такие факторы, как международные отношения и безопасность.В Хельсинки обосновали свое решение спецоперацией на Украине и объявленной в России частичной мобилизацией, которые, якобы, "изменили ситуацию с безопасностью в Европе"."Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения", - заявили в кабмине.Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию, уточняет кабмин.Своей целью финский кабмин назвал полное прекращение "туризма и связанного с ним транзита из России". "Она резко ограничит возможности приема визовых заявлений в России. Резолюция не будет препятствовать поездкам, если это будет сочтено необходимым по гуманитарным причинам, в национальных интересах или для выполнения международных обязательств Финляндии", - говорится в заявлении.Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820407265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, финляндия