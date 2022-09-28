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Канада снимает все ковидные ограничения - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/kanada-1820017090.html
Канада снимает все ковидные ограничения
Канада снимает все ковидные ограничения - РИА Новости, 28.09.2022
Канада снимает все ковидные ограничения
Власти Канады с 1 октября 2022 года планируют отменить все пограничные требования, связанные с COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:47
2022-09-28T12:47
туризм
туризм
новости - туризм
канада
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Канады с 1 октября 2022 года планируют отменить все пограничные требования, связанные с COVID-19, сообщает АТОР.Как поясняется на сайте правительства, путешественники, въезжающие по суше, воздуху или морю, больше не должны показывать справки о вакцинации, результаты тестов и устанавливать приложение Arrive CAN.Требование носить маску в транспорте, в том числе в самолете и поезде, заменено на рекомендацию. Пассажирам круизных лайнеров больше не нужно будет делать тест перед посадкой на борт и использовать Arrive CAN.Россиянам для посещения Канады требуется разрешение на въезд. По информации на сайте VFS Global, визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.Прямых авиарейсов между Россией и Канадой сейчас нет. Можно прилететь из Москвы в Торонто с пересадками как минимум за 100 тысяч рублей за билет в оба конца. Это минимальная стоимость дороги, но неудобная — четыре стыковки. Авиабилет с наименьшим количеством пересадок — всего двумя — обойдется российским гражданам гораздо дороже, почти в 500 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, канада, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Канада, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19, Москва
12:47 28.09.2022
 
Канада снимает все ковидные ограничения

АТОР: Канада планирует отменить все ковидные ограничения с 1 октября

© Pixabay / Pixabay/jameswheelerНациональный парк Банф в провинции Альберта, Канада
Национальный парк Банф в провинции Альберта, Канада - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Pixabay / Pixabay/jameswheeler
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Канады с 1 октября 2022 года планируют отменить все пограничные требования, связанные с COVID-19, сообщает АТОР.
Как поясняется на сайте правительства, путешественники, въезжающие по суше, воздуху или морю, больше не должны показывать справки о вакцинации, результаты тестов и устанавливать приложение Arrive CAN.
Требование носить маску в транспорте, в том числе в самолете и поезде, заменено на рекомендацию. Пассажирам круизных лайнеров больше не нужно будет делать тест перед посадкой на борт и использовать Arrive CAN.
Россиянам для посещения Канады требуется разрешение на въезд. По информации на сайте VFS Global, визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Прямых авиарейсов между Россией и Канадой сейчас нет. Можно прилететь из Москвы в Торонто с пересадками как минимум за 100 тысяч рублей за билет в оба конца. Это минимальная стоимость дороги, но неудобная — четыре стыковки. Авиабилет с наименьшим количеством пересадок — всего двумя — обойдется российским гражданам гораздо дороже, почти в 500 тысяч рублей.
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