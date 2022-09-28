https://ria.ru/20220928/kanada-1820017090.html

Канада снимает все ковидные ограничения

Канада снимает все ковидные ограничения - РИА Новости, 28.09.2022

Канада снимает все ковидные ограничения

Власти Канады с 1 октября 2022 года планируют отменить все пограничные требования, связанные с COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:47

2022-09-28T12:47

2022-09-28T12:47

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Канады с 1 октября 2022 года планируют отменить все пограничные требования, связанные с COVID-19, сообщает АТОР.Как поясняется на сайте правительства, путешественники, въезжающие по суше, воздуху или морю, больше не должны показывать справки о вакцинации, результаты тестов и устанавливать приложение Arrive CAN.Требование носить маску в транспорте, в том числе в самолете и поезде, заменено на рекомендацию. Пассажирам круизных лайнеров больше не нужно будет делать тест перед посадкой на борт и использовать Arrive CAN.Россиянам для посещения Канады требуется разрешение на въезд. По информации на сайте VFS Global, визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.Прямых авиарейсов между Россией и Канадой сейчас нет. Можно прилететь из Москвы в Торонто с пересадками как минимум за 100 тысяч рублей за билет в оба конца. Это минимальная стоимость дороги, но неудобная — четыре стыковки. Авиабилет с наименьшим количеством пересадок — всего двумя — обойдется российским гражданам гораздо дороже, почти в 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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