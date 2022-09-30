https://ria.ru/20220930/kpp-1820532760.html

Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти

Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти - РИА Новости, 30.09.2022

Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти

Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией стабилизировалась, коллапс преодолён, заявил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:20

2022-09-30T11:20

2022-09-30T11:20

туризм

новости - туризм

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 30 сен - РИА Новости. Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией стабилизировалась, коллапс преодолён, заявил глава региона Сергей Меняйло."Ситуация на "Верхнем Ларсе" стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.По его словам, очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2 580 единиц – это примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад."Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее", - отметил глава региона.Он отметил, что продолжают работу в усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, продолжается санитарная очистка территории."По-прежнему все выезжающие призывного возраста проверяются членами оперативной группы, которая работает на пункте призыва – гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. Режим повышенной готовности сохраняется, но уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты – коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен", - подчеркнул глава Северной Осетии.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы. В среду глава региона Сергей Меняйло сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс.

https://ria.ru/20220927/punkt-1819741699.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, общество