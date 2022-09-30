Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти
Глава Северной Осетии Меняйло: ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 сен - РИА Новости. Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией стабилизировалась, коллапс преодолён, заявил глава региона Сергей Меняйло.
"Ситуация на "Верхнем Ларсе" стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
По его словам, очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2 580 единиц – это примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад.
"Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее", - отметил глава региона.
Он отметил, что продолжают работу в усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, продолжается санитарная очистка территории.
"По-прежнему все выезжающие призывного возраста проверяются членами оперативной группы, которая работает на пункте призыва – гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. Режим повышенной готовности сохраняется, но уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты – коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен", - подчеркнул глава Северной Осетии.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы. В среду глава региона Сергей Меняйло сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс.
28 сентября, 17:09Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток