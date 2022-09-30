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Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти
Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти - РИА Новости, 30.09.2022
Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти
Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией стабилизировалась, коллапс преодолён, заявил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:20
2022-09-30T11:20
туризм
новости - туризм
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
общество
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ПЯТИГОРСК, 30 сен - РИА Новости. Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией стабилизировалась, коллапс преодолён, заявил глава региона Сергей Меняйло."Ситуация на "Верхнем Ларсе" стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.По его словам, очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2 580 единиц – это примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад."Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее", - отметил глава региона.Он отметил, что продолжают работу в усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, продолжается санитарная очистка территории."По-прежнему все выезжающие призывного возраста проверяются членами оперативной группы, которая работает на пункте призыва – гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. Режим повышенной готовности сохраняется, но уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты – коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен", - подчеркнул глава Северной Осетии.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы. В среду глава региона Сергей Меняйло сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс.
https://ria.ru/20220927/punkt-1819741699.html
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новости - туризм, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, общество
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Общество
11:20 30.09.2022
 
Ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась, сообщили власти

Глава Северной Осетии Меняйло: ситуация на КПП "Верхний Ларс" стабилизировалась

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Автомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 сен - РИА Новости. Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией стабилизировалась, коллапс преодолён, заявил глава региона Сергей Меняйло.
"Ситуация на "Верхнем Ларсе" стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
По его словам, очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2 580 единиц – это примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад.
"Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее", - отметил глава региона.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации
Он отметил, что продолжают работу в усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, продолжается санитарная очистка территории.
"По-прежнему все выезжающие призывного возраста проверяются членами оперативной группы, которая работает на пункте призыва – гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. Режим повышенной готовности сохраняется, но уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты – коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен", - подчеркнул глава Северной Осетии.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы. В среду глава региона Сергей Меняйло сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс.
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 17:09
Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток
 
ТуризмНовости - ТуризмСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияОбщество
 
 
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