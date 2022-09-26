https://ria.ru/20220926/yaponiya-1819536159.html

Япония отменила почти все коронавирусные ограничения на въезд для туристов

Япония отменила почти все коронавирусные ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 26.09.2022

Япония отменила почти все коронавирусные ограничения на въезд для туристов

Япония с 11 октября отменяет почти все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд, сообщил на брифинге представитель японского правительства. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:48

2022-09-26T14:48

2022-09-26T16:18

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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Япония с 11 октября отменяет почти все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд, сообщил на брифинге представитель японского правительства."Правительство с 11 октября отменит ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса. Будет пересмотрен вопрос новых виз на въезд для иностранцев. Отменяется требование к наличию в Японии ответственного лица. Отменяется ограничение на въезд для туристов только по групповым турам. Возобновляется выдача виз. За исключением людей с симптомами коронавируса для въезжающих с сертификатом трехкратной вакцинации одной из признанных ВОЗ вакцин или отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее, чем за 72 часа до вылета, отменяется требование на прохождение теста в Японии. Отменяется также существующий лимит на въезд до 50 тысяч человек в день", - сказал представитель правительства.МИД Японии обнародовал в понедельник документ, согласно которому вышеперечисленные ограничения отменяются для граждан, приезжающих на длительный срок, для приезжающих на срок до 3 месяцев в деловую поездку или на работу, а также в краткосрочные туристические поездки.Помимо необходимости проходить тест на въезде отменяется необходимость прохождения карантина в специально отведенных местах или в гостинице и дома. Кроме того, снимается запрет на пользование общественным транспортом."Предпринятые до сих пор поэтапные послабления ограничений в июне и сентябре многими были названы недостаточными. Было много обращений с просьбой разрешить индивидуальный туризм. До пандемии 80% приходилось как раз на индивидуальный туризм. Мы считаем, что мерами, принятыми на этот раз, мы во многом сможем ответить этим чаяниям", - сказал правительственный чиновник.С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но с условием, что это не индивидуальные туристы, а малочисленные группы с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819410537.html

https://ria.ru/20220923/ssha-1819048902.html

https://ria.ru/20220913/viza-1816414673.html

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новости - туризм, япония, воз, мид японии‎, коронавирус covid-19