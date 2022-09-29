Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции
В Турции пока работают карты "Мир", выпущенные не попавшими под санкции банками РФ
© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Турецкие банки, опасаясь санкций, постепенно отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". В последние пару дней к частным кредитным учреждениям присоединились и государственные. Для туристов это превратилось в квест: на отдыхе они вынуждены искать терминалы, которые пока принимают платежи, и банкоматы, чтобы снять наличные. Какими картами еще можно расплатиться на турецких курортах и откажутся ли многие путешественники от уже купленных туров — в материале РИА Новости.
Карточный квест
"Сняла с карты "Мир" в Ziraat Bank 1500 лир, это около 4700 рублей, но большую сумму получить не удается", — пишет в одном из Телеграм-каналов туристка. Находящиеся в Турции россияне отмечают, что в некоторых банкоматах достать наличку можно, но лишь с карт неподсанкционных банков РФ. Например, "Тинькофф", "Почта Банк". Но не везде и не много.
Расплатиться "пластиком" через терминалы тоже удается не всегда — и в магазинах, и в кафе, и в транспорте.
Опытным путем пользователи определили лимит, сверх которого наличные не выдают. Так, в Halkbank он ограничен суммой в три тысячи лир, а за сутки — не более пяти тысяч. VakifBank не позволит получить более двух тысяч лир, а Ziraat Bankasi — более полутора тысяч лир, сообщает Tourdom.
Отказы от "Мира"
Государственные Halkbank и Ziraat Bank пока продолжают выдавать лиры с карт "Мир", выпущенных не находящихся под санкциями банков РФ, но ожидают запрета на такие операции от регулятора. А СМИ утверждают, что в Турции уже не осталось кредитных организаций, обслуживающих "Мир".
Турция — не единственная страна, где опасаются наказаний за связи с РФ. Также перестали обслуживать российский "пластик" Народный банк Казахстана, вьетнамский BIDV и узбекские кредитные организации.
Между тем, власти Турции пытаются подготовить альтернативу. Речь о новой платежной системе, чтобы россияне все же могли расплачиваться на иностранных курортах. Этот вопрос обсуждал с министрами президент Реджеп Эрдоган. Однако решение пока не найдено.
Как быть без карты
Но даже полный отказ от обслуживания российского "пластика" не остановит турпоток из РФ в Турцию, говорят эксперты.
27 сентября, 02:33ТуризмНазвана самая популярная страна для летнего отдыха у россиян
Во-первых, отдыхающие в Турции выбирают преимущественно отели с системой "все включено", которые оплачиваются заранее в России.
Во-вторых, "можно до поездки запастись наличными в обменном пункте, так что ситуация не критичная", считают в пресс-службе Tez Tour. Там, правда, добавили, что отказ от карт "отразится на количестве приобретаемых соотечественниками товаров и услуг на отдыхе".
22 июня, 18:54ТуризмРоссияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул
На курортах многие не тратят деньги совсем, заранее оплатив все при покупке путевки, говорит она. Больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсии. Но там можно пользоваться наличными долларами, евро или картами платежной системы UnionPay, выпущенными банками РФ.
"Кроме того, часть россиян, которые регулярно ездят за рубеж и много там покупают, оформили карты Visa и MasterCard иностранных, в том числе и турецких, банков", — добавила Ломидзе.