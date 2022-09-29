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Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции
Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022
Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции
Турецкие банки, опасаясь санкций, постепенно отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". В последние пару дней к частным кредитным... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:01
2022-09-29T07:01
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Турецкие банки, опасаясь санкций, постепенно отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". В последние пару дней к частным кредитным учреждениям присоединились и государственные. Для туристов это превратилось в квест: на отдыхе они вынуждены искать терминалы, которые пока принимают платежи, и банкоматы, чтобы снять наличные. Какими картами еще можно расплатиться на турецких курортах и откажутся ли многие путешественники от уже купленных туров — в материале РИА Новости.Карточный квест"Сняла с карты "Мир" в Ziraat Bank 1500 лир, это около 4700 рублей, но большую сумму получить не удается", — пишет в одном из Телеграм-каналов туристка. Находящиеся в Турции россияне отмечают, что в некоторых банкоматах достать наличку можно, но лишь с карт неподсанкционных банков РФ. Например, "Тинькофф", "Почта Банк". Но не везде и не много.Расплатиться "пластиком" через терминалы тоже удается не всегда — и в магазинах, и в кафе, и в транспорте.Опытным путем пользователи определили лимит, сверх которого наличные не выдают. Так, в Halkbank он ограничен суммой в три тысячи лир, а за сутки — не более пяти тысяч. VakifBank не позволит получить более двух тысяч лир, а Ziraat Bankasi — более полутора тысяч лир, сообщает Tourdom.Отказы от "Мира"Десять дней назад частные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали обслуживать карты "Мир". Причина проста: Минфин США пригрозил им санкциями за контакты с российскими кредитными организациями. Государственные Halkbank и Ziraat Bank пока продолжают выдавать лиры с карт "Мир", выпущенных не находящихся под санкциями банков РФ, но ожидают запрета на такие операции от регулятора. А СМИ утверждают, что в Турции уже не осталось кредитных организаций, обслуживающих "Мир".Турция — не единственная страна, где опасаются наказаний за связи с РФ. Также перестали обслуживать российский "пластик" Народный банк Казахстана, вьетнамский BIDV и узбекские кредитные организации.Иностранные банки находятся по давлением, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но в России заявляют, что продолжат продвигать отечественную платежную систему за рубежом. Между тем, власти Турции пытаются подготовить альтернативу. Речь о новой платежной системе, чтобы россияне все же могли расплачиваться на иностранных курортах. Этот вопрос обсуждал с министрами президент Реджеп Эрдоган. Однако решение пока не найдено. Как быть без картыНо даже полный отказ от обслуживания российского "пластика" не остановит турпоток из РФ в Турцию, говорят эксперты."Опыт работы по другим массовым направлениям, таким как ОАЭ, Мальдивы или Египет, показал, что невозможность расплачиваться на курортах и в торговых центрах картой платежной системы "Мир" не влияет на спрос", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста". Во-первых, отдыхающие в Турции выбирают преимущественно отели с системой "все включено", которые оплачиваются заранее в России. Во-вторых, "можно до поездки запастись наличными в обменном пункте, так что ситуация не критичная", считают в пресс-службе Tez Tour. Там, правда, добавили, что отказ от карт "отразится на количестве приобретаемых соотечественниками товаров и услуг на отдыхе". Лишь из-за невозможности платить "пластиком" вряд ли кто-то из путешественников откажется от долгожданной поездки. "Сейчас у российских туристов нет лучшего зарубежного направления, чем Турция", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью турецкой газете Dunya. На курортах многие не тратят деньги совсем, заранее оплатив все при покупке путевки, говорит она. Больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсии. Но там можно пользоваться наличными долларами, евро или картами платежной системы UnionPay, выпущенными банками РФ."Кроме того, часть россиян, которые регулярно ездят за рубеж и много там покупают, оформили карты Visa и MasterCard иностранных, в том числе и турецких, банков", — добавила Ломидзе.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, турция, россия, казахстан, узбекистан, банковские карты, карта "мир", актуальное - туризм, проблемы - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Турция, Россия, Казахстан, Узбекистан, Банковские карты, Карта "Мир", Актуальное - Туризм, Проблемы - Туризм
07:01 29.09.2022
 
Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции

В Турции пока работают карты "Мир", выпущенные не попавшими под санкции банками РФ

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Антон Никонов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Турецкие банки, опасаясь санкций, постепенно отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". В последние пару дней к частным кредитным учреждениям присоединились и государственные. Для туристов это превратилось в квест: на отдыхе они вынуждены искать терминалы, которые пока принимают платежи, и банкоматы, чтобы снять наличные. Какими картами еще можно расплатиться на турецких курортах и откажутся ли многие путешественники от уже купленных туров — в материале РИА Новости.

Карточный квест

"Сняла с карты "Мир" в Ziraat Bank 1500 лир, это около 4700 рублей, но большую сумму получить не удается", — пишет в одном из Телеграм-каналов туристка. Находящиеся в Турции россияне отмечают, что в некоторых банкоматах достать наличку можно, но лишь с карт неподсанкционных банков РФ. Например, "Тинькофф", "Почта Банк". Но не везде и не много.
Расплатиться "пластиком" через терминалы тоже удается не всегда — и в магазинах, и в кафе, и в транспорте.
Опытным путем пользователи определили лимит, сверх которого наличные не выдают. Так, в Halkbank он ограничен суммой в три тысячи лир, а за сутки — не более пяти тысяч. VakifBank не позволит получить более двух тысяч лир, а Ziraat Bankasi — более полутора тысяч лир, сообщает Tourdom.

Отказы от "Мира"

Десять дней назад частные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали обслуживать карты "Мир". Причина проста: Минфин США пригрозил им санкциями за контакты с российскими кредитными организациями.
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Государственные Halkbank и Ziraat Bank пока продолжают выдавать лиры с карт "Мир", выпущенных не находящихся под санкциями банков РФ, но ожидают запрета на такие операции от регулятора. А СМИ утверждают, что в Турции уже не осталось кредитных организаций, обслуживающих "Мир".
Турция — не единственная страна, где опасаются наказаний за связи с РФ. Также перестали обслуживать российский "пластик" Народный банк Казахстана, вьетнамский BIDV и узбекские кредитные организации.
Иностранные банки находятся по давлением, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но в России заявляют, что продолжат продвигать отечественную платежную систему за рубежом.
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Между тем, власти Турции пытаются подготовить альтернативу. Речь о новой платежной системе, чтобы россияне все же могли расплачиваться на иностранных курортах. Этот вопрос обсуждал с министрами президент Реджеп Эрдоган. Однако решение пока не найдено.

Как быть без карты

Но даже полный отказ от обслуживания российского "пластика" не остановит турпоток из РФ в Турцию, говорят эксперты.
"Опыт работы по другим массовым направлениям, таким как ОАЭ, Мальдивы или Египет, показал, что невозможность расплачиваться на курортах и в торговых центрах картой платежной системы "Мир" не влияет на спрос", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".
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Во-первых, отдыхающие в Турции выбирают преимущественно отели с системой "все включено", которые оплачиваются заранее в России.
Во-вторых, "можно до поездки запастись наличными в обменном пункте, так что ситуация не критичная", считают в пресс-службе Tez Tour. Там, правда, добавили, что отказ от карт "отразится на количестве приобретаемых соотечественниками товаров и услуг на отдыхе".
Лишь из-за невозможности платить "пластиком" вряд ли кто-то из путешественников откажется от долгожданной поездки. "Сейчас у российских туристов нет лучшего зарубежного направления, чем Турция", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью турецкой газете Dunya.
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На курортах многие не тратят деньги совсем, заранее оплатив все при покупке путевки, говорит она. Больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсии. Но там можно пользоваться наличными долларами, евро или картами платежной системы UnionPay, выпущенными банками РФ.
"Кроме того, часть россиян, которые регулярно ездят за рубеж и много там покупают, оформили карты Visa и MasterCard иностранных, в том числе и турецких, банков", — добавила Ломидзе.
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