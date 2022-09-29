https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820199477.html

Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции

Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022

Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции

Турецкие банки, опасаясь санкций, постепенно отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". В последние пару дней к частным кредитным... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:01

2022-09-29T07:01

2022-09-29T07:01

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Турецкие банки, опасаясь санкций, постепенно отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". В последние пару дней к частным кредитным учреждениям присоединились и государственные. Для туристов это превратилось в квест: на отдыхе они вынуждены искать терминалы, которые пока принимают платежи, и банкоматы, чтобы снять наличные. Какими картами еще можно расплатиться на турецких курортах и откажутся ли многие путешественники от уже купленных туров — в материале РИА Новости.Карточный квест"Сняла с карты "Мир" в Ziraat Bank 1500 лир, это около 4700 рублей, но большую сумму получить не удается", — пишет в одном из Телеграм-каналов туристка. Находящиеся в Турции россияне отмечают, что в некоторых банкоматах достать наличку можно, но лишь с карт неподсанкционных банков РФ. Например, "Тинькофф", "Почта Банк". Но не везде и не много.Расплатиться "пластиком" через терминалы тоже удается не всегда — и в магазинах, и в кафе, и в транспорте.Опытным путем пользователи определили лимит, сверх которого наличные не выдают. Так, в Halkbank он ограничен суммой в три тысячи лир, а за сутки — не более пяти тысяч. VakifBank не позволит получить более двух тысяч лир, а Ziraat Bankasi — более полутора тысяч лир, сообщает Tourdom.Отказы от "Мира"Десять дней назад частные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали обслуживать карты "Мир". Причина проста: Минфин США пригрозил им санкциями за контакты с российскими кредитными организациями. Государственные Halkbank и Ziraat Bank пока продолжают выдавать лиры с карт "Мир", выпущенных не находящихся под санкциями банков РФ, но ожидают запрета на такие операции от регулятора. А СМИ утверждают, что в Турции уже не осталось кредитных организаций, обслуживающих "Мир".Турция — не единственная страна, где опасаются наказаний за связи с РФ. Также перестали обслуживать российский "пластик" Народный банк Казахстана, вьетнамский BIDV и узбекские кредитные организации.Иностранные банки находятся по давлением, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но в России заявляют, что продолжат продвигать отечественную платежную систему за рубежом. Между тем, власти Турции пытаются подготовить альтернативу. Речь о новой платежной системе, чтобы россияне все же могли расплачиваться на иностранных курортах. Этот вопрос обсуждал с министрами президент Реджеп Эрдоган. Однако решение пока не найдено. Как быть без картыНо даже полный отказ от обслуживания российского "пластика" не остановит турпоток из РФ в Турцию, говорят эксперты."Опыт работы по другим массовым направлениям, таким как ОАЭ, Мальдивы или Египет, показал, что невозможность расплачиваться на курортах и в торговых центрах картой платежной системы "Мир" не влияет на спрос", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста". Во-первых, отдыхающие в Турции выбирают преимущественно отели с системой "все включено", которые оплачиваются заранее в России. Во-вторых, "можно до поездки запастись наличными в обменном пункте, так что ситуация не критичная", считают в пресс-службе Tez Tour. Там, правда, добавили, что отказ от карт "отразится на количестве приобретаемых соотечественниками товаров и услуг на отдыхе". Лишь из-за невозможности платить "пластиком" вряд ли кто-то из путешественников откажется от долгожданной поездки. "Сейчас у российских туристов нет лучшего зарубежного направления, чем Турция", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью турецкой газете Dunya. На курортах многие не тратят деньги совсем, заранее оплатив все при покупке путевки, говорит она. Больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсии. Но там можно пользоваться наличными долларами, евро или картами платежной системы UnionPay, выпущенными банками РФ."Кроме того, часть россиян, которые регулярно ездят за рубеж и много там покупают, оформили карты Visa и MasterCard иностранных, в том числе и турецких, банков", — добавила Ломидзе.

https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820105079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/uzbekistan-1818896054.html

https://ria.ru/20220927/otdykh-1819453702.html

https://ria.ru/20220622/stambul-1797224630.html

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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