Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220928/mir-1820017367.html
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме - РИА Новости, 28.09.2022
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме
Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:55
2022-09-28T11:55
туризм
экономика
зарина догузова
россия
казахстан
ханой
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
halkbank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129701_0:231:3070:1958_1920x0_80_0_0_542028cd44461487dff206f514b3c663.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии глава Ростуризма Зарина Догузова."Несмотря на то, что туризм является стратегической отраслью экономики практически всех стран G20, вопрос оплаты туристических услуг также политизируется, что, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу. К примеру, Евросоюз в большинстве случаев продолжает принимать российских туристов, но при этом не разрешает оплату картами "Мир" в условиях ухода с российского рынка Visa и Mastercard. То есть турист приехал, но заплатить за услуги не может. Не очень понятно, в чем такой смысл действий, коллеги", - сказала Догузова."Конечно, мы здесь видим давление ряда стран. Несмотря на это, Россия продолжит последовательно продвигать свою платежную систему "Мир" и открыта к сотрудничеству со всеми странами, кто готов развивать туризм", - добавила она.В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ - их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.Ранее два других турецких банка - "Ишбанк" и "Денизбанк" - подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.
https://ria.ru/20220924/daydzhest-1819040929.html
https://ria.ru/20220926/mir-1819520320.html
россия
казахстан
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129701_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_4896da10589bc8511ad9c6d329a89a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, зарина догузова, россия, казахстан, ханой, федеральное агентство по туризму (ростуризм), halkbank, новости - туризм
Туризм, Экономика, Зарина Догузова, Россия, Казахстан, Ханой, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Halkbank, Новости - Туризм
11:55 28.09.2022
 
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме

Глава Ростуризма Догузова: Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПользователь использует банковскую карту "Мир"
Пользователь использует банковскую карту Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пользователь использует банковскую карту "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Несмотря на то, что туризм является стратегической отраслью экономики практически всех стран G20, вопрос оплаты туристических услуг также политизируется, что, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу. К примеру, Евросоюз в большинстве случаев продолжает принимать российских туристов, но при этом не разрешает оплату картами "Мир" в условиях ухода с российского рынка Visa и Mastercard. То есть турист приехал, но заплатить за услуги не может. Не очень понятно, в чем такой смысл действий, коллеги", - сказала Догузова.
"Конечно, мы здесь видим давление ряда стран. Несмотря на это, Россия продолжит последовательно продвигать свою платежную систему "Мир" и открыта к сотрудничеству со всеми странами, кто готов развивать туризм", - добавила она.
В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ - их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 06:01Туризм
Самое важное в туризме за неделю: карты "Мир", авиабилеты и выезд за рубеж
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.
Ранее два других турецких банка - "Ишбанк" и "Денизбанк" - подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:49Туризм
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
 
ТуризмЭкономикаЗарина ДогузоваРоссияКазахстанХанойФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)HalkbankНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала