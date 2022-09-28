https://ria.ru/20220928/mir-1820017367.html

Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме

Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме - РИА Новости, 28.09.2022

Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме

Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:55

2022-09-28T11:55

2022-09-28T11:55

туризм

экономика

зарина догузова

россия

казахстан

ханой

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

halkbank

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии глава Ростуризма Зарина Догузова."Несмотря на то, что туризм является стратегической отраслью экономики практически всех стран G20, вопрос оплаты туристических услуг также политизируется, что, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу. К примеру, Евросоюз в большинстве случаев продолжает принимать российских туристов, но при этом не разрешает оплату картами "Мир" в условиях ухода с российского рынка Visa и Mastercard. То есть турист приехал, но заплатить за услуги не может. Не очень понятно, в чем такой смысл действий, коллеги", - сказала Догузова."Конечно, мы здесь видим давление ряда стран. Несмотря на это, Россия продолжит последовательно продвигать свою платежную систему "Мир" и открыта к сотрудничеству со всеми странами, кто готов развивать туризм", - добавила она.В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ - их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.Ранее два других турецких банка - "Ишбанк" и "Денизбанк" - подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.

https://ria.ru/20220924/daydzhest-1819040929.html

https://ria.ru/20220926/mir-1819520320.html

россия

казахстан

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, зарина догузова, россия, казахстан, ханой, федеральное агентство по туризму (ростуризм), halkbank, новости - туризм