16:32 28.09.2022 (обновлено: 16:55 28.09.2022)
Турки обрушились на Европу и США из-за ситуации с системой "Мир"
Читателей Haber7 разозлили попытки США ввести санкции против системы "Мир"
Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 обрушились с критикой на США и Европу за попытки заставить местные банки отказаться от обслуживания карт российской системы "Мир" под угрозой вторичных санкций.
Многие комментаторы заметили, что финансовые структуры Турции вынудили пойти на такой шаг западные силы.
"От "Мира" отказались, потому что США пригрозили ввести санкции против турецкой банковской системы... На мой взгляд, этого не нужно было делать", — заявил Кылычарслан.
"Если бы не отказались, США не предоставили бы самолеты F-16. Таково условие", — напомнил Гость.
"Точно самолеты не дадут. Чтобы Джонни, которые нас окружают, предоставили F-16 Турции? Это невозможно. Вот чем занимаются предатели среди нас", — посетовал Эркан Дастан.
"С русскими поступают неправильно. Это значит подвести такого человека, как Путин", — считает комментатор с ником Избранный.
"Иными словами, турецкие государственные банки — коллаборационисты Европы с Америкой? К черту Европу и США", — возмутился Йылмаз Коч.
"Не тревожьтесь. От "Мира" отказались, но наша торговля с Россией не прекращается. Русские совершают операции через нашу систему "Troy". К тому же начинаются операции в рублях и лирах. Это просто отмазка для Европы", — считает пользователь под ником панисламист.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование платежной системы "Мир". Однако затем Ziraat Bank заявил, что его стамбульские филиалы продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы в столице не получали.