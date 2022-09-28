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Турки обрушились на Европу и США из-за ситуации с системой "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
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Турки обрушились на Европу и США из-за ситуации с системой "Мир"
Турки обрушились на Европу и США из-за ситуации с системой "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
Турки обрушились на Европу и США из-за ситуации с системой "Мир"
Читатели турецкого портала Haber7 обрушились с критикой на США и Европу за попытки заставить местные банки отказаться от обслуживания карт российской системы... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:32
2022-09-28T16:55
в мире
технологии
европа
сша
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 обрушились с критикой на США и Европу за попытки заставить местные банки отказаться от обслуживания карт российской системы "Мир" под угрозой вторичных санкций.Многие комментаторы заметили, что финансовые структуры Турции вынудили пойти на такой шаг западные силы."От "Мира" отказались, потому что США пригрозили ввести санкции против турецкой банковской системы... На мой взгляд, этого не нужно было делать", — заявил Кылычарслан."Если бы не отказались, США не предоставили бы самолеты F-16. Таково условие", — напомнил Гость."Точно самолеты не дадут. Чтобы Джонни, которые нас окружают, предоставили F-16 Турции? Это невозможно. Вот чем занимаются предатели среди нас", — посетовал Эркан Дастан."С русскими поступают неправильно. Это значит подвести такого человека, как Путин", — считает комментатор с ником Избранный."Не тревожьтесь. От "Мира" отказались, но наша торговля с Россией не прекращается. Русские совершают операции через нашу систему "Troy". К тому же начинаются операции в рублях и лирах. Это просто отмазка для Европы", — считает пользователь под ником панисламист.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование платежной системы "Мир". Однако затем Ziraat Bank заявил, что его стамбульские филиалы продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы в столице не получали.
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в мире, технологии, европа, сша, турция, halkbank, f-16
В мире, Технологии, Европа, США, Турция, Halkbank, F-16
16:32 28.09.2022 (обновлено: 16:55 28.09.2022)
 
Турки обрушились на Европу и США из-за ситуации с системой "Мир"

Читателей Haber7 разозлили попытки США ввести санкции против системы "Мир"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд платежной системы "МИР"
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 обрушились с критикой на США и Европу за попытки заставить местные банки отказаться от обслуживания карт российской системы "Мир" под угрозой вторичных санкций.
Многие комментаторы заметили, что финансовые структуры Турции вынудили пойти на такой шаг западные силы.
Пользователь использует банковскую карту Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:55Туризм
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме
"От "Мира" отказались, потому что США пригрозили ввести санкции против турецкой банковской системы... На мой взгляд, этого не нужно было делать", — заявил Кылычарслан.
"Если бы не отказались, США не предоставили бы самолеты F-16. Таково условие", — напомнил Гость.
"Точно самолеты не дадут. Чтобы Джонни, которые нас окружают, предоставили F-16 Турции? Это невозможно. Вот чем занимаются предатели среди нас", — посетовал Эркан Дастан.
Мужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:56
Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле
"С русскими поступают неправильно. Это значит подвести такого человека, как Путин", — считает комментатор с ником Избранный.
"Иными словами, турецкие государственные банки — коллаборационисты Европы с Америкой? К черту Европу и США", — возмутился Йылмаз Коч.
"Не тревожьтесь. От "Мира" отказались, но наша торговля с Россией не прекращается. Русские совершают операции через нашу систему "Troy". К тому же начинаются операции в рублях и лирах. Это просто отмазка для Европы", — считает пользователь под ником панисламист.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование платежной системы "Мир". Однако затем Ziraat Bank заявил, что его стамбульские филиалы продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы в столице не получали.
Банкоматы турецких банков в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:45Туризм
Турецкие VakifBank и Halkbank заявили, что не отказывались от системы "Мир"
 
В миреТехнологииЕвропаСШАТурцияHalkbankF-16
 
 
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