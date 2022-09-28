https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819978044.html

СМИ: в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"

СМИ: в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"

Банков, использующих российскую платежную систему "Мир", в Турции не осталось, сообщил в среду утром местный телеканал NTV. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:24

2022-09-28T09:24

2022-09-28T09:35

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Банков, использующих российскую платежную систему "Мир", в Турции не осталось, сообщил в среду утром местный телеканал NTV.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ."После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции. На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир", - передал телеканал.При этом представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил корреспонденту РИА Новости в среду утром, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы "Мир".Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/mir-1819966427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире, новости - туризм, карта "мир"