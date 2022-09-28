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Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.09.2022
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Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле
Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.09.2022
Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле
В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:56
2022-09-28T12:56
экономика
россия
сша
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы"."Понятно, что банки и экономоператоры находится под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением, ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с турецкими банками, которые перестали принимать карты российской платежной системы "Мир", и не обсудит ли этот вопрос президент России Владимир Путин с президентом Турции.
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экономика, россия, сша, турция, дмитрий песков
Экономика, Россия, США, Турция, Дмитрий Песков
12:56 28.09.2022
 
Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле

Песков: турецкие банки отказываются от системы "Мир" из-за беспрецедентного давления США

© AP Photo / Murad SezerМужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле
Мужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Мужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы".
"Понятно, что банки и экономоператоры находится под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением, ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с турецкими банками, которые перестали принимать карты российской платежной системы "Мир", и не обсудит ли этот вопрос президент России Владимир Путин с президентом Турции.
Пользователь использует банковскую карту Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:55Туризм
Россия продолжит продвигать платежную систему "Мир", заявили в Ростуризме
 
ЭкономикаРоссияСШАТурцияДмитрий Песков
 
 
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