https://ria.ru/20220928/banki-1820037323.html

Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле

Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.09.2022

Турецкие банки находятся под давлением США, заявили в Кремле

В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:56

2022-09-28T12:56

2022-09-28T12:56

экономика

россия

сша

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы"."Понятно, что банки и экономоператоры находится под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением, ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с турецкими банками, которые перестали принимать карты российской платежной системы "Мир", и не обсудит ли этот вопрос президент России Владимир Путин с президентом Турции.

https://ria.ru/20220928/mir-1820017367.html

россия

сша

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, сша, турция, дмитрий песков