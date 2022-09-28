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В Турции могут остановить работу системы "Мир" в госбанках - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819995942.html
В Турции могут остановить работу системы "Мир" в госбанках
В Турции могут остановить работу системы "Мир" в госбанках - РИА Новости, 28.09.2022
В Турции могут остановить работу системы "Мир" в госбанках
Ожидается, что уведомление надзорного органа Турции о прекращении использования системы "Мир" поступит в госбанки в среду, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:47
2022-09-28T12:11
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экономика
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СТАМБУЛ, 28 сен — РИА Новости. Ожидается, что уведомление надзорного органа Турции о прекращении использования системы "Мир" поступит в госбанки в среду, сообщила РИА Новости представитель турецкого банка Halkbank."Информация о приостановке (системы "Мир") была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков", — сказала представитель банка.Решение по этому вопросу может принимает Агентство банковского регулирования и надзора.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и Vakıfbank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". В статье также отмечалось, что это решение знаменует и изменение позиции Турции по поводу ограничений против России.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
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турция, сша, великобритания, санкции в отношении россии, экономика, новости - туризм
Турция, США, Великобритания, Санкции в отношении России, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
10:47 28.09.2022 (обновлено: 12:11 28.09.2022)
 
В Турции могут остановить работу системы "Мир" в госбанках

Уведомление регулятора Турции по остановке работы "Мира" в госбанках ожидают в среду

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 сен — РИА Новости. Ожидается, что уведомление надзорного органа Турции о прекращении использования системы "Мир" поступит в госбанки в среду, сообщила РИА Новости представитель турецкого банка Halkbank.
"Информация о приостановке (системы "Мир") была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков", — сказала представитель банка.
Банкоматы турецких банков в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:45Туризм
Турецкие VakifBank и Halkbank заявили, что не отказывались от системы "Мир"
Решение по этому вопросу может принимает Агентство банковского регулирования и надзора.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и Vakıfbank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". В статье также отмечалось, что это решение знаменует и изменение позиции Турции по поводу ограничений против России.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
05:41Туризм
СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"
 
ТуризмТурцияСШАВеликобританияСанкции в отношении РоссииЭкономикаНовости - Туризм
 
 
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