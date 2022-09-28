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СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/alternativa-1819961978.html
СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"
СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"
Правительство Турции на этой неделе раскроет информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир", пишет газета Aydınlık со... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:41
2022-09-28T11:03
турция
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новости - туризм
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Правительство Турции на этой неделе раскроет информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир", пишет газета Aydınlık со ссылкой источники.Подчеркивается, что сейчас в туристических провинциях Турции приезжие из России, как и местный бизнес, испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы.Как сообщил в среду утром турецкий телеканал NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему "Мир". Возможность введения вторичных санкций США вынуждают кредитные организации дистанцироваться от Москвы. В то же время представитель крупнейшего турецкого Ziraat Bank заявил корреспонденту РИА Новости, что там не получали уведомлений о прекращении приема российских карт.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние дни обсуждал ситуацию вокруг системы "Мир" с экономическими ведомствами. Ранее турецкий лидер заявлял, что может принять решение по дальнейшей работе с российскими картами.В свою очередь, в пресс-службе платежной системы РИА Новости рассказали, что прием карт "Мир" в Турции зависит от позиции местных банков.
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турция, россия, в мире, новости - туризм, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии
Турция, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России
05:41 28.09.2022 (обновлено: 11:03 28.09.2022)
 
СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"

Aydınlık: правительство Турции в ближайшие два дня объявит детали альтернативы карте "Мир"

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Правительство Турции на этой неделе раскроет информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир", пишет газета Aydınlık со ссылкой источники.

"Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы "Миру", будут объявлены через день или два", — говорится в публикации.

Подчеркивается, что сейчас в туристических провинциях Турции приезжие из России, как и местный бизнес, испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы.
Как сообщил в среду утром турецкий телеканал NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему "Мир". Возможность введения вторичных санкций США вынуждают кредитные организации дистанцироваться от Москвы. В то же время представитель крупнейшего турецкого Ziraat Bank заявил корреспонденту РИА Новости, что там не получали уведомлений о прекращении приема российских карт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние дни обсуждал ситуацию вокруг системы "Мир" с экономическими ведомствами. Ранее турецкий лидер заявлял, что может принять решение по дальнейшей работе с российскими картами.
В свою очередь, в пресс-службе платежной системы РИА Новости рассказали, что прием карт "Мир" в Турции зависит от позиции местных банков.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
05:11
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США
 
ТуризмТурцияРоссияВ миреНовости - ТуризмРеджеп Тайип ЭрдоганСанкции в отношении России
 
 
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