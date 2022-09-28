05:41 28.09.2022 (обновлено: 11:03 28.09.2022)
СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"
Aydınlık: правительство Турции в ближайшие два дня объявит детали альтернативы карте "Мир"
Турецкий флаг. Архивное фото
АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Правительство Турции на этой неделе раскроет информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир", пишет газета Aydınlık со ссылкой источники.
"Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы "Миру", будут объявлены через день или два", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что сейчас в туристических провинциях Турции приезжие из России, как и местный бизнес, испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы.
Как сообщил в среду утром турецкий телеканал NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему "Мир". Возможность введения вторичных санкций США вынуждают кредитные организации дистанцироваться от Москвы. В то же время представитель крупнейшего турецкого Ziraat Bank заявил корреспонденту РИА Новости, что там не получали уведомлений о прекращении приема российских карт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние дни обсуждал ситуацию вокруг системы "Мир" с экономическими ведомствами. Ранее турецкий лидер заявлял, что может принять решение по дальнейшей работе с российскими картами.
В свою очередь, в пресс-службе платежной системы РИА Новости рассказали, что прием карт "Мир" в Турции зависит от позиции местных банков.