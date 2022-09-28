https://ria.ru/20220928/alternativa-1819961978.html

СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"

СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: Турция объявит детали альтернативы системе "Мир"

Правительство Турции на этой неделе раскроет информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир", пишет газета Aydınlık со... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T05:41

2022-09-28T05:41

2022-09-28T11:03

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реджеп тайип эрдоган

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Правительство Турции на этой неделе раскроет информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир", пишет газета Aydınlık со ссылкой источники.Подчеркивается, что сейчас в туристических провинциях Турции приезжие из России, как и местный бизнес, испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы.Как сообщил в среду утром турецкий телеканал NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему "Мир". Возможность введения вторичных санкций США вынуждают кредитные организации дистанцироваться от Москвы. В то же время представитель крупнейшего турецкого Ziraat Bank заявил корреспонденту РИА Новости, что там не получали уведомлений о прекращении приема российских карт.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние дни обсуждал ситуацию вокруг системы "Мир" с экономическими ведомствами. Ранее турецкий лидер заявлял, что может принять решение по дальнейшей работе с российскими картами.В свою очередь, в пресс-службе платежной системы РИА Новости рассказали, что прием карт "Мир" в Турции зависит от позиции местных банков.

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Максим Горбачев

турция, россия, в мире, новости - туризм, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии