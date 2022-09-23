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В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"
В Узбекистане по техническим причинам приостановили прием карт "Мир", сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:25
2022-09-23T11:28
узбекистан
платежная система "мир"
экономика
санкции в отношении россии
сша
россия
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ТАШКЕНТ, 23 сен — РИА Новости. В Узбекистане по техническим причинам приостановили прием карт "Мир", сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard.Отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.В начале марта узбекский процессинговый центр уже сообщал о приостановке приема карт "Мир" из-за технических работ, позднее обслуживание возобновилось.Uzcard и платежная система "Мир" в марте 2019 года подписали договор о сотрудничестве, в июне 2020-го "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан.Пятнадцатого сентября Минфин США опубликовал документ, в котором говорится, что Вашингтон готов вводить санкции за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт и платежной системой "Мир" за пределами России.В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир" из-за антироссийских санкций, такое же решение приняли Халык банк в Казахстане и вьетнамский банк BIDV. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.
https://ria.ru/20220923/turtsiya-1818834498.html
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узбекистан, платежная система "мир", экономика, санкции в отношении россии, сша, россия, новости - туризм
Узбекистан, Платежная система "Мир", Экономика, Санкции в отношении России, США, Россия, Туризм, Новости - Туризм
09:25 23.09.2022 (обновлено: 11:28 23.09.2022)
 
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане с 23 сентября приостановили обслуживание карт "Мир" по техническим причинам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 сен — РИА Новости. В Узбекистане по техническим причинам приостановили прием карт "Мир", сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр <...> в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — "Мир" за рубежом", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.
В начале марта узбекский процессинговый центр уже сообщал о приостановке приема карт "Мир" из-за технических работ, позднее обслуживание возобновилось.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
07:19
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"
Uzcard и платежная система "Мир" в марте 2019 года подписали договор о сотрудничестве, в июне 2020-го "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан.
Пятнадцатого сентября Минфин США опубликовал документ, в котором говорится, что Вашингтон готов вводить санкции за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт и платежной системой "Мир" за пределами России.
В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир" из-за антироссийских санкций, такое же решение приняли Халык банк в Казахстане и вьетнамский банк BIDV. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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