https://ria.ru/20220923/karty-1818848451.html

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане по техническим причинам приостановили прием карт "Мир", сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:25

2022-09-23T09:25

2022-09-23T11:28

узбекистан

платежная система "мир"

экономика

санкции в отношении россии

сша

россия

туризм

новости - туризм

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ТАШКЕНТ, 23 сен — РИА Новости. В Узбекистане по техническим причинам приостановили прием карт "Мир", сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard.Отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.В начале марта узбекский процессинговый центр уже сообщал о приостановке приема карт "Мир" из-за технических работ, позднее обслуживание возобновилось.Uzcard и платежная система "Мир" в марте 2019 года подписали договор о сотрудничестве, в июне 2020-го "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан.Пятнадцатого сентября Минфин США опубликовал документ, в котором говорится, что Вашингтон готов вводить санкции за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт и платежной системой "Мир" за пределами России.В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир" из-за антироссийских санкций, такое же решение приняли Халык банк в Казахстане и вьетнамский банк BIDV. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.

https://ria.ru/20220923/turtsiya-1818834498.html

https://ria.ru/20220921/mir-1818443192.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

узбекистан, платежная система "мир", экономика, санкции в отношении россии, сша, россия, новости - туризм