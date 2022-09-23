09:25 23.09.2022 (обновлено: 11:28 23.09.2022)
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"
В Узбекистане с 23 сентября приостановили обслуживание карт "Мир" по техническим причинам
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 сен — РИА Новости. В Узбекистане по техническим причинам приостановили прием карт "Мир", сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard.
"Единый общереспубликанский процессинговый центр <...> в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — "Мир" за рубежом", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.
В начале марта узбекский процессинговый центр уже сообщал о приостановке приема карт "Мир" из-за технических работ, позднее обслуживание возобновилось.
Uzcard и платежная система "Мир" в марте 2019 года подписали договор о сотрудничестве, в июне 2020-го "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан.
Пятнадцатого сентября Минфин США опубликовал документ, в котором говорится, что Вашингтон готов вводить санкции за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт и платежной системой "Мир" за пределами России.
В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир" из-за антироссийских санкций, такое же решение приняли Халык банк в Казахстане и вьетнамский банк BIDV. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.