https://ria.ru/20220924/daydzhest-1819040929.html

Самое важное в туризме за неделю: карты "Мир", авиабилеты и выезд за рубеж

Самое важное в туризме за неделю: карты "Мир", авиабилеты и выезд за рубеж - РИА Новости, 24.09.2022

Самое важное в туризме за неделю: карты "Мир", авиабилеты и выезд за рубеж

Неделя с 19 по 25 сентября оказалась для туризма нелегкой. Банки некоторых стран прекратили обслуживание карт "Мир", частичная мобилизация вызвала множество... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T06:01

2022-09-24T06:01

2022-09-24T10:19

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

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шри-ланка

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Неделя с 19 по 25 сентября оказалась для туризма нелегкой. Банки некоторых стран прекратили обслуживание карт "Мир", частичная мобилизация вызвала множество вопросов у путешественников, авиабилеты подорожали, а на границах образовались очереди. Но есть и хорошие новости — ограничений на выезд за рубеж на данный момент нет, планируются новые рейсы на популярные зимние курорты. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Но другие банки, работающие с российским "пластиком", пока продолжают обслуживание. В пятницу, 23 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы платежной системе "Мир".Погранслужба Литвы развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны России и Белоруссии. Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам также не пустили в страну десять россиян. Литва, Латвия, Эстония и Польша с 19 сентября запретили въезд гражданам Российской Федерации по шенгенским визам. Нельзя пересекать границу, если цель визита — туризм, спорт, бизнес и культура. В пятницу, 23 сентября, президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет Совета министров на совместном заседании приняли решение об ограничении въезда в страну россиян. При этом дата вступления в силу новых правил не указывается.После объявления о частичной мобилизации в России авиабилеты в Стамбул, Ереван и другие зарубежные города выросли в цене. Улететь 23-24 сентября в столицу Турции можно было в среднем за 76 тысяч рублей, в Армению — за 62 тысячи.На границе с Грузией на следующий день после объявления о частичной мобилизации в России образовалась длинная очередь из автомобилей. По словам очевидцев, пускали всех, но проверять выезжающих начали более тщательно. При этом 21 сентября председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что власти страны не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения".Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что никаких препятствий на выезд за границу в условиях объявленной в России частичной мобилизации на текущий момент не вводилось. "Исходя из той информации, которая у нас есть, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", — объяснила она. "Аэрофлот" объявил о старте программы на Шри-Ланку, в Таиланд и Индию. С 9 октября авиакомпания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы должны выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь будет летать в Бангкок с частотой семь раз в неделю. Со 2 ноября авиакомпания ставит до трех рейсов в неделю в Гоа.

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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