https://ria.ru/20220921/gruziya-1818397618.html

Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян

Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян - РИА Новости, 21.09.2022

Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян

Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:33

2022-09-21T18:33

2022-09-21T18:33

туризм

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 21 сен — РИА Новости. Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Он отвечал на вопрос журналистов о том, не планируется ли это изменение после заявления Владимира Путина о частичной мобилизации.По словам Кобахидзе, правительство максимально заботится о государственной безопасности."Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что она была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем", — добавил он.В среду Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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