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Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян - РИА Новости, 21.09.2022
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян
Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:33
2022-09-21T18:33
туризм
ираклий кобахидзе
россия
грузия
в мире
виза
новости - туризм
туризм
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ТБИЛИСИ, 21 сен — РИА Новости. Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Он отвечал на вопрос журналистов о том, не планируется ли это изменение после заявления Владимира Путина о частичной мобилизации.По словам Кобахидзе, правительство максимально заботится о государственной безопасности."Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что она была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем", — добавил он.В среду Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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ираклий кобахидзе, россия, грузия, в мире, виза, новости - туризм, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии
Туризм, Ираклий Кобахидзе, Россия, Грузия, В мире, Виза, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России
18:33 21.09.2022
 
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян

Кобахидзе: власти Грузии не рассматривают введение визового режима с Россией

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 сен — РИА Новости. Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Он отвечал на вопрос журналистов о том, не планируется ли это изменение после заявления Владимира Путина о частичной мобилизации.
По словам Кобахидзе, правительство максимально заботится о государственной безопасности.
"Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что она была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем", — добавил он.
В среду Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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ТуризмИраклий КобахидзеРоссияГрузияВ миреВизаНовости - ТуризмТуризмтуристыЧастичная мобилизация в России
 
 
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