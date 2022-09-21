https://ria.ru/20220921/gruziya-1818397618.html
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян - РИА Новости, 21.09.2022
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян
Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:33
2022-09-21T18:33
2022-09-21T18:33
туризм
ираклий кобахидзе
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новости - туризм
туризм
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ТБИЛИСИ, 21 сен — РИА Новости. Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан России "ни с одной точки зрения", заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Он отвечал на вопрос журналистов о том, не планируется ли это изменение после заявления Владимира Путина о частичной мобилизации.По словам Кобахидзе, правительство максимально заботится о государственной безопасности."Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что она была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем", — добавил он.В среду Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ираклий кобахидзе, россия, грузия, в мире, виза, новости - туризм, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии
Туризм, Ираклий Кобахидзе, Россия, Грузия, В мире, Виза, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России
Грузия не собирается вводить визовый режим для россиян
Кобахидзе: власти Грузии не рассматривают введение визового режима с Россией