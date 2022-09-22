https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html

На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка

На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка - РИА Новости, 22.09.2022

На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка

На границе с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей, следует из сообщений в соцсетях. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:22

2022-09-22T12:22

2022-09-22T15:38

туризм

грузия

авто

граница

россия

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150698/45/1506984541_0:158:2896:1787_1920x0_80_0_0_fe9a8c45641b0bdb021b13ab4eebf7a7.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На границе с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей, следует из сообщений в соцсетях.Если еще вчера днем проскочить можно было за пару часов, то сегодня, по данным Telegram-канала "Граница Грузии", пробка уже заметно выросла.В сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестцовый перевал)" во "ВКонтакте" пользователи пишут, что машины уже почти не движутся."Пошел шестой час, границы не видно", — рассказывает один из очевидцев."Приехали в 4:00 в пробку, встали за три километра от КПП, за три часа продвинулись на один километр", — комментирует другой.По словам прошедших границу россиян, пока пускают всех, не спрашивая про военный билет. Но проверять выезжающих начали уже более тщательно, добавляют они.В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

https://ria.ru/20220921/aviabilety-1818484525.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, авто, граница, россия, новости - туризм, туризм