https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html
На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка
На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка - РИА Новости, 22.09.2022
На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка
На границе с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей, следует из сообщений в соцсетях. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:22
2022-09-22T12:22
2022-09-22T15:38
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На границе с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей, следует из сообщений в соцсетях.Если еще вчера днем проскочить можно было за пару часов, то сегодня, по данным Telegram-канала "Граница Грузии", пробка уже заметно выросла.В сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестцовый перевал)" во "ВКонтакте" пользователи пишут, что машины уже почти не движутся."Пошел шестой час, границы не видно", — рассказывает один из очевидцев."Приехали в 4:00 в пробку, встали за три километра от КПП, за три часа продвинулись на один километр", — комментирует другой.По словам прошедших границу россиян, пока пускают всех, не спрашивая про военный билет. Но проверять выезжающих начали уже более тщательно, добавляют они.В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, авто, граница, россия, новости - туризм, туризм
Туризм, Грузия, Авто, Граница, Россия, Новости - Туризм, Туризм
12:22 22.09.2022 (обновлено: 15:38 22.09.2022)
На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка
На границе с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На границе с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей, следует из сообщений в соцсетях.
Если еще вчера днем проскочить можно было за пару часов, то сегодня, по данным Telegram
-канала "Граница Грузии", пробка уже заметно выросла.
В сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестцовый перевал)" во "ВКонтакте" пользователи пишут, что машины уже почти не движутся.
"Пошел шестой час, границы не видно", — рассказывает один из очевидцев.
"Приехали в 4:00 в пробку, встали за три километра от КПП, за три часа продвинулись на один километр", — комментирует другой.
По словам прошедших границу россиян, пока пускают всех, не спрашивая про военный билет. Но проверять выезжающих начали уже более тщательно, добавляют они.
В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал
указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.