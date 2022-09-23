Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220923/reysy-1818952403.html
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок - РИА Новости, 23.09.2022
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:06
2022-09-23T15:16
туризм
аэрофлот
коломбо
бангкок
гоа
новости - туризм
airbus a330
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа (Индия), сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа", - говорится в релизе.Продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.
https://ria.ru/20220920/kipr-1818146565.html
коломбо
бангкок
гоа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, коломбо, бангкок, гоа, новости - туризм, airbus a330
Туризм, Аэрофлот, Коломбо, Бангкок, Гоа, Новости - Туризм, Airbus A330
15:06 23.09.2022 (обновлено: 15:16 23.09.2022)
 
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок

"Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа (Индия), сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа", - говорится в релизе.
Продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 14:30Туризм
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром
 
ТуризмАэрофлотКоломбоБангкокГоаНовости - ТуризмAirbus A330
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала