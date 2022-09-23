https://ria.ru/20220923/reysy-1818952403.html

"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок

"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок - РИА Новости, 23.09.2022

"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:06

2022-09-23T15:06

2022-09-23T15:16

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа (Индия), сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа", - говорится в релизе.Продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.

https://ria.ru/20220920/kipr-1818146565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

аэрофлот, коломбо, бангкок, гоа, новости - туризм, airbus a330