https://ria.ru/20220923/reysy-1818952403.html
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок - РИА Новости, 23.09.2022
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:06
2022-09-23T15:06
2022-09-23T15:16
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября - в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября - в Гоа (Индия), сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа", - говорится в релизе.Продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, коломбо, бангкок, гоа, новости - туризм, airbus a330
Туризм, Аэрофлот, Коломбо, Бангкок, Гоа, Новости - Туризм, Airbus A330
15:06 23.09.2022 (обновлено: 15:16 23.09.2022)
"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Коломбо и Бангкок
"Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок