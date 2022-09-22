https://ria.ru/20220922/rosturizm-1818818813.html

Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации

Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации

Если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах, заявила в своем... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T23:53

2022-09-22T23:53

2022-09-23T00:01

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах, заявила в своем канале в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова."Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны", - добавила она.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220922/aeroflot-1818693867.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, частичная мобилизация в россии