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Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации
Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации
Если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах, заявила в своем... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T23:53
2022-09-23T00:01
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах, заявила в своем канале в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова."Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны", - добавила она.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, частичная мобилизация в россии
Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
23:53 22.09.2022 (обновлено: 00:01 23.09.2022)
 
Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации

Глава Ростуризма Догузова: ограничений к путешествию нет, если турист не получил повестку

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах, заявила в своем канале в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации - как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", - написала Догузова.
"Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны", - добавила она.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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Зарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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