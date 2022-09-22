23:53 22.09.2022 (обновлено: 00:01 23.09.2022)
Ростуризм ответил на вопрос о поездках в период частичной мобилизации
Глава Ростуризма Догузова: ограничений к путешествию нет, если турист не получил повестку
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах, заявила в своем канале в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации - как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", - написала Догузова.
"Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны", - добавила она.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.