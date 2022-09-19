https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html

В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами

В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами - РИА Новости, 19.09.2022

В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами

Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:11

2022-09-19T18:11

2022-09-19T18:11

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom.По словам начальника погранслужбы республики, генерала Рустамаса Любаеваса, въезд запретили 11 гражданам РФ с действующими шенгенами. Большинство из них направлялись в Литву через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию.При этом некоторые путешественники пытались обосновать необходимость визита в Литву гуманитарными целями, они входят в число разрешенных к въезду. Однако Рустамас Любаевас пояснил, что для этого одних слов недостаточно, нужно документальное подтверждение."Каждый такой случай рассматривается индивидуально", — заявил генерал.Также он рассказал, что скором времени всех россиян, въезжающих в страну, пограничники будут оценивать на их отношение к специальной военной операции на Украине.С 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезд гражданам РФ по шенгенским визам. Нельзя пересекать границу, если цель визита туризм, спорт, бизнес и культура. При этом сегодня же в МИД Литвы заявили о возможном введении подобных ограничений для белорусов.

https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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