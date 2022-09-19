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В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами - РИА Новости, 19.09.2022
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами
Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:11
2022-09-19T18:11
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom.По словам начальника погранслужбы республики, генерала Рустамаса Любаеваса, въезд запретили 11 гражданам РФ с действующими шенгенами. Большинство из них направлялись в Литву через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию.При этом некоторые путешественники пытались обосновать необходимость визита в Литву гуманитарными целями, они входят в число разрешенных к въезду. Однако Рустамас Любаевас пояснил, что для этого одних слов недостаточно, нужно документальное подтверждение."Каждый такой случай рассматривается индивидуально", — заявил генерал.Также он рассказал, что скором времени всех россиян, въезжающих в страну, пограничники будут оценивать на их отношение к специальной военной операции на Украине.С 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезд гражданам РФ по шенгенским визам. Нельзя пересекать границу, если цель визита туризм, спорт, бизнес и культура. При этом сегодня же в МИД Литвы заявили о возможном введении подобных ограничений для белорусов.
https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html
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туризм, новости - туризм, туристы, литва, визы, белоруссия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Литва, Визы, Белоруссия
18:11 19.09.2022
 
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами

В Литве пограничники не пустили в страну 11 россиян с шенгенскими визами

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom.
По словам начальника погранслужбы республики, генерала Рустамаса Любаеваса, въезд запретили 11 гражданам РФ с действующими шенгенами. Большинство из них направлялись в Литву через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию.
При этом некоторые путешественники пытались обосновать необходимость визита в Литву гуманитарными целями, они входят в число разрешенных к въезду. Однако Рустамас Любаевас пояснил, что для этого одних слов недостаточно, нужно документальное подтверждение.
"Каждый такой случай рассматривается индивидуально", — заявил генерал.
Также он рассказал, что скором времени всех россиян, въезжающих в страну, пограничники будут оценивать на их отношение к специальной военной операции на Украине.
С 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезд гражданам РФ по шенгенским визам. Нельзя пересекать границу, если цель визита туризм, спорт, бизнес и культура. При этом сегодня же в МИД Литвы заявили о возможном введении подобных ограничений для белорусов.

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