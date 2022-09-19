https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами - РИА Новости, 19.09.2022
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами
Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:11
2022-09-19T18:11
2022-09-19T18:11
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
литва
визы
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797302893_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_aa9e0ce688718e46276850a80a80b6ae.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Погранслужба Литвы 19 сентября развернула российских туристов, которые пытались пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom.По словам начальника погранслужбы республики, генерала Рустамаса Любаеваса, въезд запретили 11 гражданам РФ с действующими шенгенами. Большинство из них направлялись в Литву через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию.При этом некоторые путешественники пытались обосновать необходимость визита в Литву гуманитарными целями, они входят в число разрешенных к въезду. Однако Рустамас Любаевас пояснил, что для этого одних слов недостаточно, нужно документальное подтверждение."Каждый такой случай рассматривается индивидуально", — заявил генерал.Также он рассказал, что скором времени всех россиян, въезжающих в страну, пограничники будут оценивать на их отношение к специальной военной операции на Украине.С 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезд гражданам РФ по шенгенским визам. Нельзя пересекать границу, если цель визита туризм, спорт, бизнес и культура. При этом сегодня же в МИД Литвы заявили о возможном введении подобных ограничений для белорусов.
https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html
https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html
литва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797302893_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_6a30c9ab9925158b9f6ea6e712d291cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, литва, визы, белоруссия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Литва, Визы, Белоруссия
В Литве пограничники не пустили в страну россиян с шенгенскими визами
В Литве пограничники не пустили в страну 11 россиян с шенгенскими визами